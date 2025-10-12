Bắc Ninh: Nước tại các xã bị ngập đang rút nhanh

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, hiện nay mực nước thượng lưu các triền sông đang xuống, nước cũng đang rút nhanh tại các xã bị ngập.

Cụ thể, trên sông Cầu tại K0 đê tả Cầu (xã Hòa Sơn cũ) nước rút nhanh xuống 4,5m, tại K9+400 (khu vực thôn Đại Mão-xã Hợp Thịnh) đã rút 3,5m, tại K32+200 (tại cầu đông xuyên) đã rút 2,5m. Tại Phúc Lộc Phương đang xuống nhanh và ở dưới báo động 3, tại Đáp Cầu cũng xuống báo động 3.

Trên sông Thương, tại Km0 đê hữu Thương (thôn Cửa Sông) mực nước giảm so với đỉnh lũ 1,8m. Cống Đa Mai đã mở hồi 19 giờ ngày 11/10, nước trong đồng trong ngòi Lái Nghiên đã xuống 12cm.

Tại cống Đức Mại, nước trong đồng đã xuống khoảng 1 m (trong khu dân cư còn bị úng ngập khoảng 1,5 m), chênh lệch cột nước phía đồng và phía sông khoảng 70 cm nên lưu lượng nước thoát ra nhanh.

Hiện nay tại khu vực các thôn, tổ dân phố bị ngập nước (khu vực các Xã Tiên Lục, Mỹ Thái, Phường Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ) nước vẫn đang rút, hệ thống đường liên thôn, xã tại một số xã Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, Hợp Thịnh đã hở. Một số hộ dân ở khu vực cao đã quay trở lại dọn dẹp vệ sinh.

Tình hình ngập úng trong lòng ngòi Lái Nghiên, phường Đa Mai đã giảm xuống khoảng 30 cm so với thời điểm 17 giờ ngày 11/10. Hiện tại chênh lệch cột nước trong đồng so với ngoài sông tại cống Đa Mai là 20cm. Khu vực đường sắt Bắc Nam và một số vị trí đường quốc lộ, tỉnh lộ nước đã xuống không tràn ra đường.

Tại cống Đức Mại (khu vực xã Mỹ Thái) nước trong đồng đã xuống được khoảng 1 m, chênh lệch cột nước phía đồng và phía sông khoảng 70 cm nên lưu lượng nước thoát ra nhanh. Tuy nhiên, khu vực trong đồng vẫn còn ngập sâu khoảng 1,5-1,8 m.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã bị ngập tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục các thiệt hại do mưa, lũ gây ra, nhanh chóng đảm bảo ổn định đời sống của các hộ dân đã bị hư hỏng nhà cửa và quay lại nhà ở sau khi di dời; tu sửa khẩn trương các trường học bị hư hỏng để đảm bảo các cháu học sinh học không bị gián đoạn.

Theo ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, hiện nay mực nước các triền sông tiếp tục xuống, nhưng nguy cơ xảy ra các sự cố sạt lở rất lớn.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên tuyến sông Cầu, Thương phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý đê tăng cường duy trì tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ đê để kịp thời xử lý các sự cố đê điều như: đùn sủi, sạt lở, các cống dưới đê. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để triển khai xử lý theo phương châm "4 tại chỗ"; tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại; xây dựng kế hoạch sửa chữa các công trình, hạ tầng bị hư hỏng, ảnh hưởng do mưa lũ gây ra./.

