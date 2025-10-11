Lũ phức tạp: Đề nghị Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh đảm bảo an toàn đê điều

Trước diễn biến phức tạp của lũ, nguy cơ rất cao xảy ra sạt trượt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tiếp tục có Công điện 7773/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, đề nghị đảm bảo an toàn đê điều trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.

Theo nội dung công điện, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã đạt đỉnh và đang xuống (trong đó mực nước sông Cầu đang xuống khá nhanh, mực nước sông Thương rút chậm) và còn ở mức cao trên báo động 3.

Hệ thống đê điều đã xảy ra 52 sự cố, trong đó có nhiều sự cố sạt trượt nghiêm trọng gây mất an toàn chống lũ của đê xảy ra khi lũ bắt đầu rút (như sự cố sạt trượt mái đê tả Cầu tại các đoạn K6+900- K7+150, K9+450-K9+550, …).

Bên cạnh đó, các tuyến đê dọc các sông cũng đã ngâm nước nhiều ngày, nên nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra sự cố sạt trượt, đùn sủi.

Để đảm bảo an toàn đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu.

Các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác các tuyến đê, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những tuyến đê mà lực lượng tuần tra canh gác đê chưa thực hiện đúng theo quy định; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xẩy ra mất an toàn hệ thống đê điều do không thực hiện công tác tuần tra, canh gác đê theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng để nghị các địa phương huy động mọi nguồn lực để khẩn trương hoàn thành xử lý giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn cho đê; duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê khi có sự cố, tình huống phát sinh.

Ngoài ra, lãnh đạo các địa phương chỉ đạo kiểm soát xe cơ giới đi trên đê theo quy định, tuyệt đối không cho xe cơ giới đi vào các khu vực đê đang bị sự cố (trừ xe phục vụ công tác hộ đê và các xe ưu tiên khác)./.

Hà Nội: Khẩn trương hỗ trợ y tế khắc phục hậu quả của mưa lũ và ngập lụt Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường hỗ trợ y tế, chuẩn bị thuốc, vật tư, ứng phó mưa lũ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước hậu quả của bão và ngập lụt.