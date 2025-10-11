Bắc Ninh dồn sức cứu trợ những người dân bị ngập lụt, cô lập trong nước lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, nước lũ trên sông Cầu, sông Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày 11/10 vẫn cao, trên báo động 3 khiến nhiều xã, thôn tại Bắc Ninh bị ngập lụt, chia cắt, cô lập trong nước lũ.

Bố Hạ là một trong những xã ngập sâu nhất tại tỉnh Bắc Ninh trong đợt này. Xã có 38 thôn, trên 30.000 nhân khẩu. Trận lũ lụt lịch sử này đã bước sang ngày thứ 5 mà vẫn còn tới 20 thôn bị ngập sâu, cô lập, chia cắt, nhiều hộ dân vẫn chưa về được nhà, vẫn ở nơi sơ tán.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại xã Bố Hạ, đến sáng 11/10, nhiều tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn, xã vẫn bị ngập sâu trung bình khoảng 1-1,5m, nhiều vùng trũng sâu đến 3m và dòng nước chảy xiết.

Các trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đều mấp mé ngập và mất điện, nhiều nơi không có sóng điện thoại khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Hạnh, người thôn Đông Kênh, xã Bố Hạ, chia sẻ chưa bao giờ thấy trận lụt lớn đến thế, đường xá bị ngập hết, có nơi nước chảy xiết không thể dùng thuyền đi lại được. Đêm qua, một xuồng bị lật, may mắn người trên xuồng không sao.

Người dân xã Bố Hạ trong vùng lụt. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Bố Hạ Hoàng Văn Huế cho biết sau khi bão đi qua, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); ưu tiên sơ tán người dân đến nơi an toàn và đảm bảo tài sản của nhân dân.

Tuy nhiên, do lũ lên nhanh toàn bộ diện tích hoa mầu sắp thu hoạch mất trắng. Nhiều hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, chăn nuôi quy mô lớn... thiệt hại hàng tỷ đồng. Ước tính thiệt hại về tài sản lần lụt này gấp nhiều lần so với cơn bão số 3 năm 2024.

Chị Hoàng Kim Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Toản Nam tại xã Bố Hạ, cho biết do lũ lên nhanh và nằm ngoài dự đoán, dù trước đó với sự giúp đỡ của lực lượng công an xã, sơ tán lên vùng đất cao (nơi chưa bao giờ bị ngập) nhưng công ty của chị vẫn thiệt hại gần 4 tỷ đồng bao gồm vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dụng cụ nông nghiệp... cùng với hơn 100.000 cây giống.

Theo chị Hoàng Kim Nam, sáng 7/10, chị được lực lượng công an xã Bố Hạ hỗ trợ sơ tán toàn bộ cây giống lên vùng đất cao, khiến chị rất vui và yên tâm. Tuy nhiên, đến chiều tối, bất chợt nước dâng lên nhanh chóng gây ngập toàn bộ vườn ươm và nhà của gia đình.

Lúc đó chị Nam không kịp về nhà lấy đồ đạc mà cùng nhiều người dân phải chạy khẩn cấp lên đồi tránh lũ, đến gần sáng mới được các lực lượng cứu hộ đến cứu đưa đến nơi an toàn. Đến nay, bước sang ngày thứ 5, chị Nam vẫn chưa được về nhà vì nước còn ngập sâu.

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Bố Hạ Hoàng Văn Huế thông tin hiện nay, do mất điện mất nước nên hầu hết người dân đều phải trông chờ vào hàng cứu trợ.

Người dân, doanh nghiệp huy động các loại phương tiện để hỗ trợ vận chuyển như yếu phẩm đến người dân. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Những ngày qua, lực lượng vũ trang địa phương đã căng mình ra khắc phục hậu quả thiên tai và cứu trợ nhân dân, cơ bản đáp ứng kịp thời, không để ai phải chịu đói khát và đều có nơi trú ngụ an toàn.

Bên cạnh đó, với sự chia sẻ, đồng lòng, đoàn kết của người dân địa phương và cả nước, nhiều hàng hóa thiết yếu đã được chuyển đến các điểm tập kết.

Tại thôn Khoát, xã Tiên Lục, khu vực đồi Đành nằm trên đất của người dân đã được người dân tự nguyện cho mở đường để đoàn cứu hộ đi qua thuận lợi. Đây đã trở thành 1 trong 3 điểm tập kết hàng cứu trợ chính của xã Bố Hạ, nơi tiếp nhận khoảng 30 đoàn cứu trợ mỗi ngày.

Cùng đó, người dân, doanh nghiệp địa phương đã hỗ trợ phương tiện, vật tư để vận chuyển như: xe tải cỡ lớn, xe nâng hàng, xăng dầu... để chuyên chở nhu yếu phẩm đến các điểm ngập sâu, rồi từ đó các lực lượng vũ trang sẽ dùng xuồng chở đến phân phát cho từng hộ dân, bất kể ngày, đêm.

Trong những ngày qua, nhiều chuyến xe cứu trợ khắp nơi chở đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn hướng về bà con vùng lũ. Dù đường vào những vùng chịu ảnh hưởng của lũ, vùng ngập lụt của tỉnh Bắc Ninh nước lũ còn cao và rút chậm, nhưng người dân vẫn yên tâm khi biết rằng mình không bị bỏ lại phía sau. Nhiều người dân đã đăng hình ảnh, chia sẻ các trường hợp cần hỗ trợ và lời cảm ơn lên các trang mạng xã hội để lan tỏa tình người trong gian khó.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Ninh, mưa lũ đã khiến 5 người chết, 7 người bị thương, 7.392 hộ bị cô lập, 3.696 hộ phải di dời; 6 nhà sập, 23 nhà sụt lún. Toàn tỉnh có trên 7.700ha lúa, hơn 870ha cây ăn quả và 770ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; khoảng 4.860 gia súc và 336.000 gia cầm bị chết. Nhiều đường giao thông bị sạt lở và ngập sâu trong nước lũ./.

