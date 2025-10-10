Bắc Ninh: Chủ động khắc phục các sự cố đê điều

Để đảm bảo an toàn đê điều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các đơn vị trong tỉnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê.

Đồng thời, chủ động vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê; chủ động rà soát triển khai di dời các hộ dân bị ngập lụt tại các khu vực bãi sông để đảm bảo an toàn.

Các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thuỷ lợi) để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành.

Do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lũ lịch sử (đỉnh lũ sông Cầu tại Phúc Lộc Phương lúc 21h ngày 9/10 là 9,98m, vượt lũ lịch sử năm 2024 là 0,58 m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương lúc 3h ngày 9/10 là 7,60, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,08 m). Hệ thống đê điều của tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra 61 vị trí gặp sự cố trên các tuyến đê.

Hiện lũ trên các sông ở Bắc Ninh vẫn duy trì ở mức cao (dao động ở mức đỉnh và rút rất chậm), mực nước các sông lúc trưa ngày 10/10 tại sông Thương tại Cầu Sơn 17,16m, tại Phủ Lạng Thương 7,49m; trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương 9,85m, tại Đáp Cầu 7,45m.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương kiểm tra các trọng điểm xung yếu, theo dõi sát mực nước tại các triền sông, rà soát các tuyến đê, công trình thuỷ lợi để phát hiện các sự cố (sạt trượt, mạch sủi, mạch đùn …) để xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu.

Đồng thời, chỉ đạo các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh khẩn trương vận hành các trạm bơm tiêu theo đúng quy trình vận hành sau khi lũ rút, đảm bảo tiêu thoát nước nhanh nhất cho các vùng ngập úng.

Các sở, ban, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức rà soát đánh giá, thống kê thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra, đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực trong thống kê thiệt hại, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để đề xuất hỗ trợ kịp thời nhằm sớm ổn định đời sống cho nhân dân./.

Ghi nhận ban đầu về thiệt hại và sự cố đê điều tại Bắc Ninh Mưa lũ đã khiến 3 người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tử vong, hàng nghìn hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn; toàn tỉnh còn 54 ngầm bị tràn, 43 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được...