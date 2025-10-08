Ghi nhận ban đầu về thiệt hại và sự cố đê điều tại Bắc Ninh

Mưa to kết hợp lũ tại thượng nguồn làm ngập úng tại nhiều địa phương, xảy ra một số sự cố đê điều, công trình thủy lợi, bước đầu gây thiệt hại về người và của trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Mưa lũ đã khiến 3 người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tử vong; hàng nghìn hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn.

Trong số 3 người tử vong có 1 cháu bé bị đuối nước tại xã Xuân Lương; 1 người đi đánh cá bị đuối nước, 1 người bị sét đánh thuộc xã Mỹ Thái. 6.020 hộ di dời nhà cửa đến nơi an toàn.

Hiện toàn tỉnh còn 54 ngầm bị tràn, 43 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được. Hơn 4.500 diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập, gần 500 ha cây ăn quả và hàng chục nghìn gia cầm bị chết...

Trước diễn biến của mưa, lũ, ngày 7/10 các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn các xã ven sông Cầu và sông Thương.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường có các tuyến sông ở các mức báo động tiếp tục thực hiện chế độ tuần tra canh gác, chủ động phát hiện và xử lý sự cố đê điều, công trình thuỷ lợi theo quy định.

Tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường hoạt động các trạm bơm, tiêu úng. Toàn tỉnh có 398 máy bơm tiêu đang hoạt động (Bắc Đuống 143 máy, Nam Đuống 36 máy, Bắc Sông Thương 46 máy, Nam Sông Thương 173 máy).

Về công trình thủy lợi, các hồ chứa nhỏ do Ủy ban Nhân dân các xã quản lý dung tích nước đều đạt 100% dung tích thiết kế, nước đã qua tràn, gây ngập úng vùng hạ du. Một số các công trình thuỷ lợi đã xảy ra sự cố nhỏ như vỡ bờ kênh, nước tràn qua kênh (hồ Cối Gạo - xã Đồng Kỳ; Bờ kênh 5-3 xã Nhã Nam; bờ kênh Nà Trạng, Nà Trường - xã Vân Sơn và Thượng Chiền - xã Yên Thế).

Hồi 4 giờ 15 phút ngày 8/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm thủy văn Đáp Cầu ở mức trên báo động III (tương ứng mực nước ≥6,30m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số III trên sông Cầu tại Trạm thủy văn Đáp Cầu.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn lên mức (17,50m-17,60m) trên báo động 3, tại trạm Phủ Lạng Thương lên mức (7,60m-7,65m) tiếp tục mức trên báo động 3.

Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu lên mức (6,90-7,10m) mức trên báo động 3, trạm Phúc Lộc Phương lên mức (9,10-9,30m) mức trên báo động 3. Hiện nay tại trạm Chã ở mức 10,60 m và trạm Gia Bẩy ở mức 29.90 vẫn đang lên, do đó mực nước tại trạm Phúc Lộc Phương và Đáp Cầu vẫn tiếp tục lên.

Trên tuyến đê Tả Thương Dương Đức đoạn đê K2+600 ÷ K2+627 sự cố sạt mái đê phía sông đang tiếp tục được xử lý đắp hoàn trả cung sạt (đạt 70 % khối lượng). Hiện sự cố đang được tiếp tục xử lý.

Tuyến đê hữu Thương: Tại vị trí K1+000÷K1+700 và K2+000÷K2+050 (xã Phúc Hoà) hồi 22 giờ 00 ngày 7/10 xảy ra sự cố tràn đê tại 3 vị trí với chiều dài 850 m, đã được Ủy ban nhân dân xã Phúc Hoà huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn bằng đất và bao tải đất hoàn thành lúc 3 giờ sáng ngày 8/10 và đang tiếp tục theo dõi.

Trước đó, tại vị trí K36+200 (phường Đa Mai) hồi 17 giờ 30 ngày 7/10 xảy ra sự cố sạt trượt mái đê phía đồng với chiều dài 20m, rộng từ 1,5-2m, sâu 2,5m. Ngay sau khi xảy ra sự cố Ủy ban Nhân dân phường Đa Mai đã huy động lực lượng xử lý sự cố bằng giải pháp đóng cọc cừ, đào giật cấp và đắp bao tải đất gia cố cung sạt, phủ bạt cung sạt và tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố.

Tuyến đê bối Tân Liễu, phường Yên Dũng (đê bối cấp V): Xảy ra sự cố sạt trượt mái đê phía đồng từ K4+100÷K4+080 dài 80m, ăn sâu vào mái đê từ (1÷2)m, cách mép mặt đê bê tông từ (0,5÷1)m. Sự cố đã được xử lý bằng giải pháp đóng cọc cừ, xếp bao tải đất củng cố chân cung sạt, phủ bạt kín phần bao tải cát và tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố./.

Bắc Ninh: Khắc phục nước tràn qua Đê bối ở xã Tiên Lục Suốt đêm 7/10 đến rạng sáng 8/10, lực lượng phòng chống lụt bão tại chỗ đã di chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn đến khu vực an toàn.