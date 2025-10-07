Bắc Ninh: Giải cứu an toàn 12 người bị mưa lũ cô lập

Tối 7/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp cùng lực lượng chức năng giải cứu an toàn thêm 12 người bị mưa lũ cô lập ở thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến và xã Xuân Lương thuộc địa bàn tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/10, tại thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến (tỉnh Bắc Ninh), mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn, các khu dân cư bị chia cắt giữa mênh mông biển nước.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin kêu cứu trên Facebook có 14 người mắc kẹt trong nhà do nước sông lên nhanh và ngập sâu.

Ngay khi nhận được tin báo và tiến hành xác minh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp cùng lực lượng quân đội và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng chức năng dầm mình trong nước, dùng thuyền, áo phao, dây cứu sinh để tiếp cận từng hộ dân trong khu vực ngập sâu.

Sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn 11 người dân, trong đó có 1 cụ già, 1 người khuyết tật cùng 3 trẻ nhỏ; đang tiếp tục vận động, hỗ trợ di chuyển 3 người còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cũng cùng thời điểm, tại xã Xuân Lương, Công an xã kịp thời phát hiện, tiếp cận và cứu sống cụ Lý Văn Dịp (sinh năm 1940, trú tại bản Trại Sông) - người sống một mình trong căn nhà bị ngập sâu, phải trèo lên nóc tủ để tránh lũ. Nhờ hành động quả cảm, nhanh nhạy và tận tâm của các chiến sỹ, cụ Dịp đã được đưa ra ngoài an toàn, hiện sức khỏe ổn định.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, sáng cùng ngày, tại xã Đồng Kỳ, Công an xã phối hợp với lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã dũng cảm vượt dòng nước xiết, giải cứu 5 người trong gia đình anh Vũ Đức Thọ (sinh năm 1983, thôn Suối Dọc) bị nước lũ cô lập, đưa toàn bộ đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 kết hợp với rìa Tây Nam áp cao cận nhiệt đới gây hội tụ gió, từ chiều và đêm 6/10 đến sáng 7/10, tại Bắc Ninh có mưa lớn trên diện rộng.

Nhiều khu vực tiếp tục bị ngập úng, giao thông chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều địa phương nước lũ dâng cao, cô lập nhiều thôn, bản, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, gây nguy hiểm cho người dân./.

