Quảng Trị: Tiếp tục ứng cứu 6 người bị cô lập 2 ngày vì nước lũ dâng cao

Sáng 31/8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng PC07) tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan đã kịp thời giải cứu thêm 6 người dân trong đêm bị cô lập do nước lũ dâng cao tại xã Hiếu Giang.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/8, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 nhận tin báo có 6 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị mắc kẹt gần 2 ngày trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Ngay sau đó, đơn vị đã huy động 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sỹ và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường vào lúc 19 giờ cùng ngày.

Đồng thời, đề xuất tăng cường thêm 1 xe chở cano cùng 14 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng Công an xã Hiếu Giang, An ninh trật tự cơ sở thôn Cam Phú, xã Cam Lộ tiến hành trấn an tinh thần người dân bị cô lập.

Trong quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các nạn nhân bị cô lập ở phía bên kia sông, khu vực nước lũ dâng cao, chảy xiết, trời tối.

Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thành công, đưa toàn bộ 6 người dân ra khỏi vùng bị cô lập đến nơi an toàn.

Trước đó, cũng trong ngày 30/8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp các lực lượng chức năng có liên quan ứng cứu thành công 5 người dân bị mắc kẹt tại 2 ngày tại khu vực rừng tràm xã Hiếu Giang vì nước lũ dâng cao.../.

Quảng Trị cứu nạn thành công 5 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao Lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Trị đã triển khai phương tiện, giải cứu thành công 5 người dân bị kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết ở xã Hiếu Giang sau gần 2 ngày thiếu lương thực và nước uống.