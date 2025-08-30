Quảng Trị cứu nạn thành công 5 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao

Chiều 30/8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng trị cho biết đã triển khai lực lượng và phương tiện giải cứu thành công 5 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao tại xã Hiếu Giang.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng nhận được thông tin về việc có 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao, trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã nhanh chóng triển khai 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sỹ và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng xác định 5 người dân bị cô lập ở phía bên kia đập tràn (cách bờ khoảng 100m), khu vực có nước lũ dâng cao, nước chảy xiết nguy hiểm.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã đề xuất chi viện thêm 1 xe chở cano cùng 10 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đến phối hợp xử lý.

Các lực lượng, chính quyền địa phương giúp đỡ người dân sơ tán tránh sạt lở do mưa bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua quá trình triển khai, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp tiến hành trấn an tinh thần người dân bị cô lập, đồng thời triển khai cano tiếp cận hiện trường.

Đến 16 giờ cùng ngày, toàn bộ 5 người dân bị cô lập đã được đưa vào bờ an toàn.

Chiều cùng ngày tại Hà Tĩnh, bão số 6 đã vào bờ và suy yếu đi sang phía Lào, tuy nhiên do ảnh hưởng của bão trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to khiến hàng trăm nhà dân cùng nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

Theo đó, mưa lớn đã khiến 140 nhà dân tại tỉnh Hà Tĩnh bị ngập; trong đó, tại xã Đức Quang có 83 hộ, xã Đồng Lộc 4 hộ; xã Cổ Đạm 10 hộ, xã Trường Lưu 40 hộ và xã Vũ Quang 2 hộ.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến 131 tuyến đường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nước, các phương tiện giao thông di chuyển qua các khu vực bị ngập gặp khó khăn, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng khiến hơn 3.918ha lúa Hè-Thu bị ngập nước, ngã đổ, tập trung nhiều nhất tại phường Hà Huy Tập với 400ha, xã Nam Hồng Lĩnh 500 ha, xã Cổ Đạm 388ha, xã Can Lộc 200ha, xã Trường Lưu 300ha, xã Đức Thọ 460ha, Đức Thịnh 850ha…

Để ứng phó với bão số 6 và mưa lớn, đến chiều 30/8, tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán 146 hộ dân với 410 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở-tập trung tại các xã Sơn Tây (16 hộ/40 người); Hương Xuân (21 hộ/người); Vũ Quang (5 hộ/19 người); Hương Đô (20 hộ/27 người); Bắc Hồng Lĩnh (20 hộ/62 người); Hương Phố (22 hộ/95 người)…

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương không lơ là, chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu vực đô thị và sạt lở đất ở khu vực miền núi; phân công lực lượng ứng trực 24/24 tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Đồng thời, hỗ trợ kịp thời sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và đảm bảo đời sống cho người dân khi đang sơ tán./.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền Quảng Trị-Hà Tĩnh Chiều 30/8, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Trị-Nam Hà Tĩnh, gây mưa to, gió mạnh và biển động.