Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền Quảng Trị-Hà Tĩnh

Thông tin nhanh về diễn biến bão, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết chiều 30/8, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Trị-Nam Hà Tĩnh.

Khu vực ven biển đất liền ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 6-12 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây sang khu vực Trung Lào, suy yếu dần.

Trên biển, ở đặc khu Bạch Long Vỹ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; đặc khu Cồn Cỏ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ chiều tối 30/8 đến ngày 31/8, vùng biển từ Thanh Hóa-Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Từ đêm gió giảm dần, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m.

Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4 m.

Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ đêm gió giảm dần, sóng cao 2-4m.

Thời tiết các khu vực đêm 30/8, ngày 31/8

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa to đến rất to; riêng Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều tối 30/8, ven biển các tỉnh từ Nghệ An-Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sau gió giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc (Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C./.

Ảnh hưởng bão số 6: Mưa rất lớn ở khu vực từ Thanh Hoá-Quảng Trị Từ Nam Hà Tĩnh trở vào đến Bắc Quảng Trị là vùng tác động của gió mạnh nhất cùng với hoàn lưu gió của bão số 6; cường độ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8.