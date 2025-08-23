Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Trị có mưa to đến rất to

Nhận định về thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết-Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết từ ngày 24-31/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ từ đêm 24-26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực ven biển có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33 độ C; riêng từ ngày 25-26/8 phổ biến từ 27-30 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 24-31/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm); riêng từ đêm 24-26/8 khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Thành phố Huế và Thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29-33 độ; riêng từ 25-26/8, khu vực từ Thanh Hóa-Đà Nẵng phổ biến từ 27-30 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 24-31/8 có mưa rào và dông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 27-31 độ C; khu vực Nam Bộ từ 30-34 độ C.

Từ ngày 1/9 đến 5/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông; ngày trời nắng, xác suất mưa thấp. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Hiện nay, bão số 5 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, vị trí tâm bão lúc 18h ngày 23/8 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 114 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 195km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Trước tình hình trên, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn, các thông tin giám sát thời tiết và cảnh báo tức thời dông, sét trên website www.iweather.gov.vn," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ 18h30 đến 23h30, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt tại các xã Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16h đến 17h ngày 23/8, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Ba Nam 69mm, Ba Lế 21,8mm.../.

Đà Nẵng sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” trong phòng chống bão số 5 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu toàn bộ xã, phường thành phố phải chủ động triển khai phòng, chống bão số 5, lấy phương án "4 tại chỗ" làm trọng điểm.