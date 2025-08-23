Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Lào Cai và Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 9 giờ 40 phút đến 14 giờ 40 phút ngày 23/8, khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Mường Bú, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường La (tỉnh Sơn La): Bắc Hà, Bản Lầu, Bản Liền, Cao Sơn, Lùng Phình, Mường Khương, Pha Long, Si Ma Cai, Tả Củ Tỷ (tỉnh Lào Cai); Đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 23/8 đến ngày 24/8, lũ hạ lưu sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ đạt đỉnh ở mức báo động 1 - báo động 2, sau biến đổi chậm.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Thương và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng đồi, trung du tỉnh Bắc Ninh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội./.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 5 Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.