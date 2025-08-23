Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến bão, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết đến 7 giờ ngày 24/8, bão trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và tiếp tục mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 25/8, bão trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực vịnh Bắc Bộ, phía Nam Quảng Trị-Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 26/8, bão trên trên đất liền khu vực Trung Lào với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực vịnh Bắc Bộ, phía Nam Quảng Trị-Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m, biển động dữ dội.

Từ đêm 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-3m, biển động.

Vùng ven biển Thanh Hóa-Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3 - 3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1-3,4m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7-2m.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.

Từ ngày 25-26/8, khu vực Thủ đô Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 141 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.