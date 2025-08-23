Huế kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú trước 19 giờ ngày 23/8

Ngày 23/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ra Công điện về việc triển khai ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, xã, phường chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó không để bị động bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, phối hợp với các đơn vị tăng cường thời lượng thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão.

Đồng thời tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 19 giờ ngày 23/8, có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; có phương án hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa Hè Thu, theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng."

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ; kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão, các cơ sở chăn nuôi; phương án bảo vệ diện tích vụ Hè Thu.

Sở Du lịch chỉ đạo các cơ sở dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí ven biển, sông, suối, các khu du lịch cắm trại, dã ngoại ngoài trời… có phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai ngành giáo dục và đào tạo; chỉ đạo các trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các công trình nhà cao tầng, công trình xây dựng có sử dụng cần cẩu tháp; hướng dẫn kỹ thuật giằng, chống nhà, mái lợp, cửa kính; chỉ đạo thực hiện cắt tỉa, giằng chống cây xanh để hạn chế xảy ra sự cố gãy cành, đổ cây xanh đô thị khi có mưa to, gió bão mạnh.

Các chủ đập thủy lợi, thủy điện triển khai các nội dung phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du các hồ chứa trên địa bàn; vận hành theo đúng quy trình đưa về mực nước đón lũ theo quy định, đặc biệt là hồ Hương Điền.

Các xã, phường rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm; đặc biệt là khu vực ven biển nguy cơ nước dâng do bão, vùng cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh đánh bắt, nuôi thủy sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, lũ quét, ngập lụt.

Theo dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ ngày 24-27/8 trên đất liền thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị./.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 5 Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.