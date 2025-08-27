Môi trường

Chi tiết diễn biến thời tiết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, cơ quan khí tượng dự báo đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ; từ sau 8 giờ sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

Dự báo sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ; từ sau 8 giờ sáng sẽ tạnh ráo. (Nguồn: TTXVN)
Chiều 27/8, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8 giờ sáng 2/9 sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

Về xu thế thời tiết trước lễ Quốc khánh, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ sau 14 giờ chiều nay (27/8) đến đêm nay, thời tiết ở khu vực thành phố Hà Nội, được dự báo chủ yếu không mưa.

Trong khoảng nửa đêm nay đến sáng sớm 28/8, khu vực Hà Nội có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.

Trong ngày 29/8, thời tiết ở Thủ đô Hà Nội dự báo khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29/8 đến hết ngày 30/8, khu vực này sẽ có mưa rải rác.

Với xu thế thời tiết trên, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của cơ quan Khí tượng Thủy văn để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày tới./.

