Quảng Trị nhanh chóng cứu trợ và khắc phục hậu quả sau mưa, bão

Đến sáng 26/8, sau khi bão đổ bộ vào đất liền, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to (tập trung ở khu vực phía Bắc tỉnh); với lượng mưa phổ biến ở khu vực phía Bắc tỉnh từ 200-300mm, một số nơi trên 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Khu vực ven bờ có gió cấp 5, riêng đặc khu Cồn Cỏ gió cấp 6 giật cấp 8. Mực nước hầu hết các các sông trên địa bàn tỉnh đều ở dưới mức báo động 1, riêng sông Gianh trên báo động 1.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đến 7 giờ sáng 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến 5 người bị thương (trong lúc chằng chống, dọn dẹp nhà cửa phòng tránh bão); có 3 nhà của các hộ dân trên địa bàn xã Kim Phú, Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa bị tốc mái.

Mưa lớn cũng đã gây đổ, ngã và ngập úng 2.100ha lúa, tập trung chủ yếu các xã Hòa Trạch, Bắc Trạch, Tuyên Hóa, Vĩnh Thủy, Nam Ba Đồn, Hoàn Lão và xã Tuyên Bình. Ngoài ra, có hơn 38ha hoa màu và 7,5ha ao nuôi trồng thủy sản bán thâm canh cùng 26 lồng bè cá của bà con nhân dân trên địa bàn bị ảnh hưởng do mưa bão.

Từ ngày 24-26/8, mưa to kéo dài đã làm 11 điểm giao thông, ngầm tràn bị ngập lụt, chia cắt, chủ yếu xảy ra ở các xã khu vực biên giới của tỉnh. Cụ thể, tại xã Thượng Trạch 3 điểm ngầm, đập tràn ngập từ 0,5m-1m (gồm ngầm bản Cà Roòng 1 đi bản Cà Roòng 2, ngầm Cồn Roàng đi bản Cồn Roàng và suối đi bản Đoòng).

Trên địa bàn xã Kim Phú có 4 điểm ngầm, đập tràn ngập (cầu tràn/thôn Phú Nhiêu, cầu Khe Mái/thôn Thanh Liêm, cầu tràn/thôn Quyền và cầu bến Seeng/thôn Yên Thọ). Ở xã Dân Hóa còn 2 điểm là khe Tồ Cổ (đường vào các bản Sy, Chà cáp, Dộ-Tà Vờng, Lòm-Ka Chăm) và ngầm K-Ai, K-Định nước dâng ngập khiến người và phương tiện không qua lại được.

Xã biên giới Trường Sơn có các điểm ngầm tràn vào các bản Ploang, Zìn Zìn, Trung Sơn, Dốc Mây hiện đã bị chia cắt và tại xã Kim Điền hiện còn một điểm ngập ngầm tràn thứ 2 từ ngã 3 Đa năng vào Hóa Sơn nước vẫn dâng ngập.

Mưa lớn gió mạnh cũng đã cuốn trôi một cống nước tại xã Tuyên Bình. Nhiều điểm giao thông bị sạt lở, hư hỏng, trong đó ở thôn Kim Lũ 2/xã Đồng Lê, khoảng 20m đường giao thông nông thôn bị sạt lở tại thôn Kim lũ 2 sạt lở; trên địa bàn xã Thượng Trạch cũng có 2 điểm đường bị sạt lở, hư hại, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, mưa lớn phía bắc tỉnh sẽ có nguy cơ gây lũ trên các sông, dự kiến sẽ làm chia cắt nhiều điểm ngầm tràn, giao thông khu vực miền núi phía Bắc của tỉnh.

Trước diễn biến bất thường, phức tạp của mưa bão, trong 24 đến 48 giờ tới, tỉnh Quảng Trị chủ động, triển khai quyết liệt các giải pháp để tiếp tục ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phân công lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo vùng trọng điểm, xung yếu, miền núi, xử lý các tình huống kịp thời; quán triệt phương châm hành động 4 tại chỗ của cấp xã, cộng đồng dân cư. Cùng với đó, phát huy vai trò các khu vực phòng thủ làm đầu mối hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ lực lượng quân đội, biên phòng, công an, xung kích phòng chống thiên tai, các sở ngành, địa phương trong huy động lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng vận chuyển dân và tài sản khi có tình huống khẩn cấp.

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; nắm chắc tình hình hồ đập, đê kè; sẵn sàng hộ đê tại các vị trí xung yếu, đồng thời sẵn sàng phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thường xuyên cập nhật tình hình mưa bão; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Đối với các địa bàn thường xuyên bị chia cắt, nhất là các xã biên giới, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng dự trữ sẵn sàng bình quân 2 tấn gạo/địa điểm để hỗ trợ, ứng cứu nhân dân kịp thời.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đã chủ động bảo đảm lương thực, nước uống, y tế, hậu cần trong và sau thiên tai, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Trong đó, tổng số lương thực dự trữ là 2.745 kg gạo, 282 kg muối, 426 kg mỳ tôm, 309 bộ dụng cụ cấp dưỡng, 1.426 kg thực phẩm khô, 78 bộ bếp ga mini đồng bộ, mỳ ăn liền 79.200 thùng, lương khô 12.900 thùng, nước uống 21.000 thùng, thực phẩm khác 245 tấn. Về nhiên liệu, địa phương đã chủ động 22.000 m3 xăng và 20.850 m3 dầu diezen để ứng phó khi có tình huống xảy ra do thiên tai.

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện để nhanh chóng cứu trợ, khắc phục hậu quả sau mưa, bão, sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt và đời sống nhân dân sau mưa bão./.

