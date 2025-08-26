Ninh Bình: Dông lốc làm 1 người thiệt mạng, nhiều tài sản bị thiệt hại

Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, tối 25/8, trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (thuộc địa phận tỉnh Hà Nam cũ) đã xảy ra dông, lốc do ảnh hưởng của cơn bão số 5 làm 1 người thiệt mạng và gây thiệt hại tài sản.

Theo thống kê sơ bộ, tại phường Lý Thường Kiệt, một nhà bị đổ sập khiến 1 người thiệt mạng và hơn 200 nhà, 27 cột điện chiếu sáng bị hư hỏng; 8 cột chiếu sáng bị gãy, 11 biển trang trí hỏng, 15 biển trang trí vỡ.

Phường Kim Bảng có 25 hộ gia đình bị thiệt hại (tốc mái tôn, mái ngói; đổ cổng, tường rào, chắn; sập một số công trình phụ…).

Ngay sau khi xảy ra dông, lốc, chính quyền cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các lực lượng công an, quân sự, điện lực… đã có mặt kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả./.

