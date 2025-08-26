Mực nước trên các sông lên cao, Thanh Hóa liên tiếp phát lệnh báo động

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mưa xối xả kéo dài, khiến mực nước trên các sông liên tục dâng cao.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa liên tục phát đi Công điện phát lệnh báo động trên các sông gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường.

Đêm ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 20 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn về việc phát lệnh báo động 3 trên sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Yên số CBLU-34/22h00/THOA ngày 25/8/2025 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 21h ngày 25/8 mực nước trên sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối là +2,61m (dưới báo động 2 là 0,17m) và đang tiếp tục lên; cảnh báo mực nước sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối có khả năng đạt mức báo động 3 (+3,5m) vào khoảng 2-4h ngày 26/8.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động 3 trên sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động; tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm xung yếu về đê điều, các cống dưới đê trên địa bàn; sẵn sàng vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý ngay khi có tình huống xấu xảy ra.

Các địa phương chủ động triển khai phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân sinh sống ở vùng bãi sông; cảnh báo người dân không tham gia các hoạt động đi lại, vớt củi, đánh bắt thuỷ sản ven sông, trên sông; cấm các loại xe cơ giới đi trên đê (trừ các xe hộ đê, xe kiểm tra đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh, cứu thương, cứu hỏa, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố đê điều, phòng chống thiên tai).

Tại các địa phương thực hiện nghiêm túc ứng trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Cũng trong đêm 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có Công điện số phát lệnh báo động 1 trên sông Chu, sông Mã, sông Lèn... Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong khu vực ảnh hưởng của các sông triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Các xã, phường tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống./.

