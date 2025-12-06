Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Tây Ninh

Ngày 6/12, trong không khí thành kính và tri ân sâu sắc, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Đoàn đã dành phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là một trong những “đại bản doanh” quan trọng nhất của cách mạng miền Nam trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt. Nằm giữa rừng già Tây Ninh, căn cứ được ví như “bộ não” của cuộc kháng chiến, nơi hoạch định những chủ trương chiến lược, nơi quy tụ những người con ưu tú, kiên trung của Đảng và Nhân dân ta.

Điểm nổi bật của khu di tích không chỉ là hệ thống hầm, lán trại, phòng họp được phục dựng nguyên trạng, mà còn là không gian lịch sử sinh động, tái hiện một giai đoạn đầy gian khổ nhưng oanh liệt.

Nơi đây trở thành “trường học sống” để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị hòa bình, trân trọng những hy sinh của cha anh. Với ý nghĩa đó, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, là biểu tượng bất khuất của tinh thần cách mạng miền Nam.

Trước đó, đoàn cũng đã đến Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, "địa chỉ đỏ" mang nhiều dấu mốc bi tráng trên vùng đất biên giới Tây Ninh. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 14.000 liệt sỹ, những người đã chiến đấu và ngã xuống trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đặc biệt là giai đoạn chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Với địa hình cao, nhìn về phía Campuchia, Đồi 82 từng là nơi chứng kiến nhiều trận đánh khốc liệt, là biểu tượng cho lòng kiên trung, dũng cảm của bộ đội ta.

Tại đây, đồng chí Ngô Đông Hải và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, thắp hương lên từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc.

Không gian trang nghiêm của nghĩa trang, với hàng ngàn bia mộ xếp thẳng tắp, cờ đỏ sao vàng tung bay như nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm tiếp bước truyền thống yêu nước, chung tay xây dựng quê hương giàu mạnh.

Chuyến viếng thăm của Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng, của quân và dân ta; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

