Thanh Hóa: Hàng trăm ha dứa chết hàng loạt, nông dân nguy cơ mất trắng

Hàng trăm ha cây dứa của người dân trên địa bàn xã Hà Long và phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đang trong giai đoạn phát triển xanh tốt, bỗng nhiên héo úa và chết hàng loạt trong khoảng một tháng trở lại đây, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê mức thiệt hại, tìm giải pháp hỗ trợ giúp nông dân giảm thiệt hại do cây dứa bị chết.

Tại xã Hà Long và phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa có diện tích trồng cây dứa trên 1.000 ha, nhưng có đến 30-40% diện tích dứa bị hư hại, riêng phường Quang Trung có khoảng 100 ha dứa bị nấm đen. Chỉ cần quan sát là thấy rằng nõn của lá dứa đã bị nấm đen, bắt đầu thối rữa, có mùi hôi, tình trạng này xảy ra trên nhiều diện tích cây dứa, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhân dân địa phương. Nhiều hộ đang gặp nhiều khó khăn khi mất thu nhập từ cây dứa.

Ông Nguyễn Đình Thế, phường Quang Trung cho biết, gia đình đầu tư trồng cây dứa đã hơn 1 năm nay trên 2 ruộng. Lúc đầu cây đang còn trong giai đoạn xanh tốt, tuy nhiên trong khoảng một tháng trở lại đây, nhiều cây dứa trồng trên ruộng bỗng nhiên héo úa vàng, rễ bị thâm đen, thối nõn và chết hàng loạt. "Gia đình mất trắng vụ dứa năm nay, bao nhiêu vốn liếng đầu tư cả vào vụ này giờ không thu lại được gì cả," ông Thế buồn rầu.

Còn bà Lê Thị Lợi, phường Quang Trung cho biết nhiều diện tích dứa của gia đình đang chết dần, phần lá gốc bị thối và bốc mùi hôi, chỉ cần kéo nhẹ là phần nõn rụng xuống. Toàn bộ vốn liếng bà đã dồn vào trồng dứa hơn một năm nay, giờ chỉ biết bất lực nhìn cây héo rũ, chết hàng loạt, không còn khả năng cứu chữa. “Ngày nào tôi cũng phun nước đến 8 lần mà cây vẫn chết. Năm nay coi như mất trắng, lỗ nặng," bà Lợi xót xa nói.

Hiện người dân trồng dứa tại xã Hà Long và phường Quang Trung đã đổ hết vốn liếng vào trồng dứa vụ này, giờ chỉ đứng lặng nhìn cây héo hon, chết hàng loạt, cả vụ xem như mất hết.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, qua kiểm tra cây dứa trồng trên địa bàn, nguyên nhân dứa chết hàng loạt là do nấm và vi khuẩn gây ra, một nguyên nhân nữa là do mưa nhiều, độ ẩm cao trong thời gian qua và việc sử dụng phân bón không qua xử lý là các điều kiện thuận lợi để nấm bệnh phát triển, gây hại cho cây, làm cây dứa chết hàng loạt, ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân.

Ông Trịnh Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá cho biết, nhiều diện tích trồng cây dứa bị chết do bị ảnh hưởng bởi thời tiết, đặc biệt là bệnh nấm đen trên cây dứa.

Hiện Ủy ban Nhân dân phường đã cử cán bộ xuống hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình để xử lý các diện tích trồng cây dứa bị chết. Sau đó, rải vôi, cải tạo đất để bà con có thể trồng các cây trồng luân phiên, luân canh nhằm tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Theo người dân địa phương, việc trồng cây dứa trong thời gian qua đang đem lại lợi nhuận khá cao, vì vậy thay vì luân canh và thay đổi cây trồng khác, nhiều hộ dân trên tại Thanh Hóa vẫn tiếp tục trồng cây dứa.

Việc ít thay đổi cây trồng này đã tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn và các mầm bệnh phát triển và hệ lụy là cây dứa bị chết hàng loạt, điều này cho thấy nếu người dân muốn luân canh cây trồng khác phải đúng với yêu cầu kỹ thuật trồng trọt, nếu không cây sẽ bị sâu bệnh, bị chết, ảnh hưởng đến kinh tế./.

