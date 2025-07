Thanh Hóa huy động hơn 200 người xử lý sự cố công trình đê điều, thuỷ lợi

Ngày 24/7, ông Lê Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đê tả sông Hoàng đoạn chảy qua xã Triệu Sơn (thôn 9, xã Dân quyền cũ) xảy ra sự cố phát hiện hố sụt và nguy cơ tràn đê. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người xuyên đêm xử lý sự cố.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha), trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có mưa to đến rất to gây ra một số sự cố về công trình đê điều, thuỷ lợi.

Vào lúc 22 giờ đêm 23/7, mực nước trên sông Hoàng dâng cao khiến đoạn từ K9+310-K9+350 (L=40m) đê tả sông Hoàng xuất hiện hố sụt. Mực nước mấp mé đê, một số vị trí có nguy cơ tràn, uy hiếp đến an toàn tuyến đê.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng dân quân cơ động và tại chỗ xã đã xử lý chống tràn, sau đó được sự tiếp viện của lực lượng công an xã, lực lượng an ninh trật tự và lực lượng công an tỉnh cùng với nhân dân địa phương đã thực hiện xử lý đắp mở rộng mặt đê về phía đồng để gia cố đê đảm bảo an toàn.

Các lực lượng, vật tư, phương tiện được huy động để xử lý sự cố theo phương châm "4 tại chỗ," hơn 200 khối đất, cát, bao bố đã được huy động xếp thành nhiều lớp trên mặt đê phía sông để tạo thành bức tường tạm thời ngăn nước sông tràn qua đê.

Đê sông Hoàng kéo dài hàng chục km, bảo vệ an toàn cho hàng chục ngàn dân các xã của huyện Triệu Sơn (cũ), Thiệu Hóa (cũ). Chính quyền địa phương đã hoàn thành xử lý sự cố lúc 5 giờ sáng ngày 24/7.

Hiện xã Triệu Sơn tiếp tục cắt cử lực lượng túc trực thường xuyên trên tuyến, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố và tình hình mưa lũ, mực nước sông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có) ngay từ giờ đầu, không để các sự cố phát triển thêm trong mùa mưa bão.

Cũng trong đêm 23/7, lực lượng tuần tra đê phát hiện sự cố nước chảy lồng sụt, tụt đê sông Nhơm (xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được nhận định có tổ mối phát sinh trong gốc cây tồn lưu trong đê sau khi thanh thải phần thân cây trên đê.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cùng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp ứng cứu, gia cố, bảo vệ tuyến đê.

Đến hơn 4 giờ sáng 24/7 đã cơ bản hoàn tất xử lý sự cố đê điều, tiếp tục gia cố vững chắc tuyến đê đáp ứng yêu cầu phòng, chống lụt, bão, bảo đảm an toàn trước tình hình mưa lũ.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, hiện tình hình thiên tai trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là lũ trên các triền sông và ngập lụt tại vùng trũng thấp.

Các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại chi tiết và đề xuất phương án ứng phó kịp thời./.

