Bão số 10 và mưa lũ sau bão số 10, số 11 gây ra 76 sự cố đê điều

Theo Báo cáo nhanh ngày 8/10 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ lớn sau bão số 11 đã gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc, làm 15 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông và hạ tầng bị chia cắt. Bão số 10 và mưa lũ sau bão số 10, số 11 đã gây ra 76 sự cố đê điều tại 10 tỉnh, thành phố, tăng 17 sự cố so với ngày 7/10.

Các địa phương đã xử lý bước đầu 59 sự cố, tiếp tục theo dõi 17 sự cố còn lại. Cụ thể, Thái Nguyên: 02, Phú Thọ: 02, Hà Nội: 02, Bắc Ninh: 22, Hưng Yên: 02, Ninh Bình: 21, Thanh Hóa: 15, Nghệ An: 04, Hà Tĩnh: 04 và Quảng Trị: 02; tăng 17 sự cố (Thái Nguyên 01, Bắc Ninh 16) so với báo cáo ngày 07/10. Trong đó, có 23 sự cố do mưa lũ sau bão số 11 (Thái Nguyên 02; Bắc Ninh 20; Hà Nội 01). Các địa phương đã xử lý 59 sự cố và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến đối với 17 sự cố còn lại.

Tại Lạng Sơn, ngày 7/10 xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) do lưu lượng lũ tăng nhanh. Trước đó, chính quyền địa phương đã kịp thời di dời 803 hộ dân đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 15 người chết, mất tích, 7 người bị thương; hơn 222.800 nhà bị ngập, 711 nhà hư hỏng nặng, khoảng 83.700 nhà vẫn đang ngập sâu. Ngoài ra, hơn 22.900 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 2.288 con gia súc và 357.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 217.062 khách hàng vẫn đang mất điện, chủ yếu tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Về hồ chứa, tại lưu vực sông Hồng, hồ Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang và Thác Bà đang vận hành điều tiết, riêng hồ Tuyên Quang mở một cửa xả đáy. Cục Quản lý công trình thủy lợi ghi nhận khu vực Bắc Bộ có 137 hồ hư hỏng, 47 hồ đang sửa chữa, trong khi khu vực Bắc Trung Bộ có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang nâng cấp.

Trong 3 ngày qua, khu vực Bắc Bộ có mưa rất to, phổ biến 150-250 mm; riêng Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Mưa lớn khiến mực nước lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) đã đạt đỉnh lúc 3 giờ ngày 8/10 là 29,90m, vượt lịch sử (28,81m) 1,09m; trên sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã đạt đỉnh lúc 14 giờ ngày 8/10 là 24,31m, vượt lũ lịch sử (22,54m) 1,77m, hiện đang xuống.

Mực nước lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh lúc 2 giờ ngày 9/10 là 18,37m, trên báo động 3 (BĐ3) 2,37m, tại Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh lúc 3 giờ ngày 9/10 là 7,60m, vượt Lũ LS 1986 (7,52m) là 0,08m. Hiện lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương, lũ trên sông Trung tại Hữu Lũng, lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy tiếp tục xuống; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3 và có khả năng đạt đỉnh vào chiều ngày 09/10.

Đê bối Đẩu Hàn đã được gia cố sáng 9/10/2025 tại Bắc NInh. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều tuyến đê ở Thái Nguyên và Bắc Ninh bị tràn, như đê sông Cầu tại thành phố Thái Nguyên, đê Hà Châu, đê hữu Thương, đê tả Cầu và đê tả Cà Lồ, buộc các địa phương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý khẩn cấp.

Trước tình hình khẩn cấp, ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2221/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất: Thái Nguyên (50 tỷ đồng), Cao Bằng (30 tỷ), Lạng Sơn (30 tỷ) và Bắc Ninh (30 tỷ).

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát hành Công điện 14/CĐ-BCĐ-BNNMT yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng ban hành nhiều công điện về đảm bảo an toàn hồ Hòa Bình, Tuyên Quang và chống tràn khẩn cấp các tuyến đê trọng yếu.

Các lực lượng chức năng đã được huy động quy mô lớn: Bộ Quốc phòng điều động hơn 11.100 cán bộ, chiến sỹ và 256 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả, tổ chức 5 chuyến bay kiểm tra, cứu trợ 8 tấn hàng cho người dân vùng cô lập ở Lạng Sơn. Bộ Công an cũng huy động 11.500 cán bộ, chiến sỹ tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng để hỗ trợ di dời, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết đang trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tình hình hồ chứa và đê điều, đồng thời phối hợp các địa phương kiểm tra, hướng dẫn ứng phó, khắc phục hậu quả.

Hiện, các tỉnh miền Bắc vẫn đang tiếp tục rà soát thiệt hại, tập trung khôi phục điện, giao thông và hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau đợt mưa lũ này./.

