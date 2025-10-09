Lũ nhiều sông vượt lịch sử, các tuyến đê bị tràn được xử lý chủ động

Trước tình hình lũ trên hệ thống sông tại miền Bắc, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Bộ những ngày gần đây, ông Nguyễn Văn Hải, Cục Quản lý đề điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết nhiều hệ thống sông đã có mức lũ vượt lịch sử.

Ông Nguyễn Văn Hải chia sẻ trong những ngày đầu tháng 10, lũ trên các sông, đặc biệt ở khu vực Đông Bắc Bộ lên rất nhanh, đạt mức rất cao và đồng loạt trên các sông.

Đơn cử, tại sông Cầu (Thái Nguyên), mực nước đo được tại trạm Gia Bảy đã vượt lũ lịch sử tới 1,09 m. Đến 12 giờ trưa 8/10, lũ vẫn duy trì ở mức cao hơn báo động lịch sử 0,76 m. Đáng lo ngại, mực nước lũ cao lịch sử diễn ra trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ ngập lụt diện rộng và kéo dài.

Tại Bắc Ninh, trên sông Cầu, mực nước đã vượt mức lịch sử 0,28 m và có xu hướng tiếp tục dâng. Ngoài ra, nhiều tuyến sông khác trong khu vực đều đang ở mức trên báo động 3. Điều này khiến diện ngập mở rộng, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống đê điều cũng như đời sống người dân tại các vùng thấp trũng ven sông. Theo dự báo cập nhật đến thời điểm hiện tại, với mức lũ cao trên diện rộng như hiện nay, tình trạng ngập lụt có thể tiếp diễn trong 3-4 ngày tới.

Trước tình hình này, ông Nguyễn Văn Hải cho biết, công tác ứng phó đang được các địa phương triển khai quyết liệt. Với nhiều tuyến đê bị tràn do nước lũ cao, các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật.

Việc theo dõi, xử lý được tiến hành liên tục 24/24 giờ để kịp thời khắc phục các sự cố ngay từ đầu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Về các kịch bản ứng phó, ông Nguyễn Văn Hải cho biết thêm, với những tình huống mưa lũ lớn trên diện rộng như hiện nay, đây là một bài toán đầy thách thức, khó khăn.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các tuyến đê bị tràn vẫn đang được xử lý chủ động. Nếu mưa sớm kết thúc theo đúng dự báo, các tuyến đê chính vẫn có thể đảm bảo an toàn.

Trước thông tin trên mạng xã hội thường ngắn gọn là “vỡ đê” và gây hoang mang cho dư luận, ông Nguyễn Văn Hải cho rằng thông tin phản ánh của người dân và báo chí là rất cần thiết, tuy nhiên, có những yếu tố mang tính kỹ thuật cần được truyền tải chính xác để tránh gây hoang mang trong dư luận.

Ông Nguyễn Văn Hải cũng làm rõ thêm về loại đê bao hay đê bối. Đây là các tuyến đê chỉ bảo vệ cho một khu vực nhỏ, được xây dựng để bảo vệ khu vực ngoài bãi sông (không phải tuyến đê chính).

Các tuyến đê này chỉ được thiết kế để chịu được lũ ở mức báo động 2. Khi mực nước vượt báo động 2, việc nước tràn qua là điều đã được dự liệu.

“Vì vậy, nếu có sự cố với đê bao, đê bối thì phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ giới hạn ở một số khu vực nhỏ ngoài đê chính. Còn đê chính - là tuyến đê thuộc hệ thống Trung ương có vai trò bảo vệ tuyệt đối cho khu dân cư ở phía trong. Do đó, người dân cần hiểu rõ để phân biệt và không quá lo lắng khi nghe các thông tin về vỡ đê mà không có căn cứ kỹ thuật rõ ràng,” Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh.

Mực nước lúc 17 giờ, ngày 8/10 trên sông Cầu tại Chã là 11,47 m, tại một số vị trí mực nước lũ đã xấp xỉ mặt đê Hà Châu.

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.

Theo đó, để đảm bảo an toàn chống lũ của tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẩn trương huy động ngay mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp chống tràn tuyến đê Hà Châu tại những vị trí nguy cơ bị tràn, không để nước lũ tràn qua đê về phía đồng.

Tỉnh rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, hộ đê để kịp thời huy động xử lý các sự cố đê điều khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời thường trực kiểm tra, đôn đốc và tuần tra, canh gác trên tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu./.

