Thực hư thông tin 'vỡ đê Hữu Thao ở Phú Thọ' lan truyền trên mạng xã hội

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định thông tin về việc vỡ đê Hữu Thao, thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, như thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Chiều tối 5/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thông tin: “Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Phú Thọ báo cáo mái đê Hữu Thao bị sạt, không phải vỡ đê. Sạt lở bãi già trồng hoa màu của dân, bãi này tồn tại hàng trăm năm, phía dưới cầu Phong Châu phía bờ hữu. Mấy ngày nay, do nước sông Thao lên cao và chảy xiết, phía bờ tả và giữa sông có bãi bồi, dòng chảy thúc vào khu vực bãi bồi gây sạt lở rất nhanh, đã xảy ra sạt mỗi ngày mất 10-20m chiều rộng bãi, diện tích sạt lở tới nay gần 20ha, cuối đoạn bãi bồi này là khu dân cư, tuy nhiên còn xa dân và đê."

Cùng với đó, theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của mưa lũ và bão số 5 (bão Kajiki), lượng nước từ thượng nguồn đổ về dẫn đến mực nước trên sông Thao, sông Đà dâng lên, chảy xiết gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng bờ sông thuộc khu 9, 10, 12, xã Hương Nộn (cũ) và khu 15 xã Dân Quyền (cũ).

Trước tình hình trên, lãnh đạo xã yêu cầu Phòng Kinh tế xã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và khu dân cư theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở các khu vực tại khu 9, 10, 12, xã Hương Nộn (cũ) và khu 15 xã Dân Quyền (cũ) đồng thời thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc, chủ động xử lý tình huống và báo cáo kịp thời tình hình sạt lở về Ủy ban Nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã.

Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Phòng Kinh tế, các khu dân cư nêu trên thực hiện trực và kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, sẵn sàng lực lượng để kịp thời hỗ trợ di dời người dân sơ tán nếu cần.

Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công thực hiện tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong xã biết các khu vực sạt lở, cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm người dân và gia súc đến gần.

Quân đội và công an xã Tam Nông phối hợp với Phòng Kinh tế, các khu dân cư trong xã thực hiện trực, theo dõi diễn biến sạt lở, sẵn sàng lực lượng để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán (nếu cần).

Khu vực tại khu 9, 10, 12, xã Hương Nộn (cũ) và khu 15 xã Dân Quyền (cũ) phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã trong công tác ứng phó, theo dõi diễn biến sạt lở trên địa bàn khu dân cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền các hộ dân quanh khu vực sạt lở chủ động ứng phó và bố trí lực lượng thực hiện hỗ trợ di dời người dân sơ tán đến nơi an toàn nếu cần.

Trước đó, ngày 4/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ đã đi kiểm tra tình hình sạt lở bờ đê Hữu Thao.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Đinh Công Sứ yêu cầu xã Tam Nông triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các hộ dân có nguy cơ sạt lở. Trước mắt, phân công lực lượng thường trực, giúp người dân di dời khi có tình huống sạt lở xảy ra; phối hợp với các ngành chức năng khảo sát đề xuất phương án xử lý tại khu vực sạt lở nghiêm trọng.

Về lâu dài, ông Đinh Công Sứ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu tổng thể kè, gia cố khu vực có nguy cơ sạt lở, sớm đề xuất các giải pháp xử lý khu vực này với Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

