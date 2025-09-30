Đề nghị các tỉnh từ Ninh Bình đến Quảng Trị khắc phục ngay các sự cố đê điều

Trước thực tế trên, đầu chiều nay, 30/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 7332/BNNMT-ĐĐ gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố từ Ninh Bình đến Quảng Trị, đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê, đảm bảo an toàn chống lũ, bão.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 (bão Bualoi) là cơn bão mạnh và hoàn lưu sau bão đã gây mưa, lũ lớn trên các hệ thống sông (một số sông đã trên mức báo động 3 như sông Thao, Hoàng Long, Mã, Lèn, Lam…).

Đến nay, trên hệ thống đê điều đã xảy ra 15 sự cố đê điều, trong đó có những sự cố nguy hiểm uy hiếp đến an toàn chống lũ, bão của đê.

Đơn cử như sự cố sạt, sập đoạn đê tại vị trí K25+570 đê biển Hải Hậu (Ninh Bình); sạt mái đê phía sông đoạn K54+820-K54+980 đê hữu Mã, sạt mái đê phía sông các đoạn từ K2+280-K2+300, K2+385-K2+400, K5+330-K5+350 đê tả Chu (Thanh Hóa); lún sụt mái phía biển đê Quỳnh Long (Nghệ An); sạt sụt mái đê Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh); sạt mái đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị)...

Để ứng phó với tình hình bão, mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, cũng như đảm bảo an toàn chống bão, lũ của các tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh từ Ninh Bình đến Quảng Trị chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025, 176/CĐ-TTg, 178/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Ủy ban nhân dân các Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý các sự cố, không để sự cố phát triển thêm; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn chống lũ, bão của đê.

Các địa phương xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo./.

Tính đến 13 giờ hôm nay, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương; 149.669 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái và bị ngập; 25.547 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 8.760 ha thủy sản bị thiệt hại; sạt lở 6.510m kè, bờ sông, bờ biển; 5.661 cột điện bị gãy, đổ; 57.815 cây xanh bị gãy đổ; ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 1.366 điểm đường. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.

