Bão số 10 và mưa lũ khiến 122 người thương vong, 137.140 nhà bị ngập, hư hỏng

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến 11 giờ hôm nay (30/9), bão số 10 và mưa lũ tại 17 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đã khiến 21 người chết, 23 người mất tích, 99 người bị thương; 137.140 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 22.687 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình, cây xanh bị gãy đổ…

Cụ thể, về người, báo cáo của các tỉnh, thành phố cho thấy bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã khiến 21 người chết. Trong đó Cao Bằng có 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La và Lạng Sơn, mỗi tỉnh có 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Đà Nẵng 1 người do lũ cuốn.

Ngoài ra, có 23 người mất tích (trong đó Cao Bằng 3 người bị lũ cuốn; Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 1 người; Thanh Hóa 3 người do bị lật thuyền; Quảng Trị 12 người); 99 người bị thương (trong đó Cao Bằng 2 người, Lào Cai 2 người, Quảng Ninh 9 người, Hải Phòng 9 người, Hưng Yên 12 người, Ninh Bình 30 người, Thanh Hóa 6 người, Nghệ An 3 người, Hà Tĩnh 15 người, Quảng Trị 10 người, Huế 1 người).

Tính đến 11 giờ hôm nay, có 8 người vẫn còn mất liên lạc tại khu vực Gia Lai.

Về nhà, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã khiến 81 nhà sập, đổ (trong đó tại Tuyên Quang có 5 nhà; Ninh Bình 23 nhà; Thanh Hóa 20 nhà; Nghệ An 27 nhà; Quảng Trị 6 nhà); 128.681 nhà hư hỏng, tốc mái (trong đó Lào Cai 249 nhà, Sơn La 12 nhà, Phú Thọ 20 nhà, Tuyên Quang 272 nhà, Lạng Sơn 31 nhà, Cao Bằng 117 nhà, Thái Nguyên 10 nhà, Quảng Ninh 15, Hải Phòng 235 nhà, Hưng Yên 300 nhà, Ninh Bình 1.181 nhà, Thanh Hóa 986 nhà, Hà Tĩnh 84.584 nhà, Quảng Trị 3.396 nhà, Huế 91 nhà, Nghệ An 37.182 nhà).

Có 8.378 nhà bị ngập do mưa lũ. Trong đó Cao Bằng 208 nhà, Thanh Hóa 4.059 nhà, Nghệ An 2.667 nhà, Hà Tĩnh 1.426 nhà, Quảng Trị 18 nhà.

Về nông nghiệp, hiện có tới 22.687 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (trong đó Lào Cai 180ha, Sơn La 23ha, Phú Thọ 191ha, Tuyên Quang 262ha, Cao Bằng 99ha, Thái Nguyên 5ha, Hải Phòng 947ha, Hưng Yên 870ha, Thanh Hóa 6.703ha, Nghệ An 8.224ha, Hà Tĩnh 1.552ha, Quảng Trị 445ha, Đà Nẵng 37ha).

Thống kê từ các địa phương cho thấy đã xảy ra 11 sự cố đê điều. Trong đó Ninh Bình 1 sự cố, Thanh Hóa 2 sự cố, Nghệ An 2 sự cố, Hà Tĩnh 4 sự cố, Quảng Trị 2 sự cố.

Về thủy sản, có 7.268 ha thủy sản bị thiệt hại (trong đó Hưng Yên 50ha, Ninh Bình 161ha, Thanh Hóa 1.770ha, Nghệ An 4.144ha, Hà Tĩnh 937ha, Quảng Trị 205ha).

Bão số 10 và mưa lũ cũng đã gây ngập lụt, sạt lở ách tắc giao thông tại 748 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị; sạt lở 6.410m kè, bờ sông, bờ biển (trong đó Thanh Hóa 60m, Nghệ An 50m; Quảng Trị 3.300m; Huế 3.000m).

Ngoài ra, có 5.661 cột điện bị gãy, đổ (tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh); hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng; 51.519 cây xanh bị gãy đổ (ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Hiện các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.

Bão số 10 gây mưa lớn, Thái Nguyên xả lũ hồ Núi Cốc từ trưa 30/9 Mưa lớn khiến mực nước hồ Núi Cốc dâng cao, buộc cơ quan quản lý phải vận hành xả lũ, đồng thời cảnh báo người dân các vùng trũng thấp, ven sông suối khẩn trương chủ động phương án phòng tránh.