Bắc Ninh: Xuyên đêm bảo vệ an toàn đê thôn Thuận ở xã Mỹ Thái

Trong đêm 10/10, lực lượng quân đội cùng hàng trăm người dân xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đã thức trắng, khẩn trương gia cố, bảo đảm an toàn tuyến đê tại Đầm Nùng, thôn Thuận.

Từ chiều tối 10/10, đê sông Thương thuộc địa phận thôn Thuận, xã Mỹ Thái, mặt phía đồng bị sạt khoảng 50m, có nguy cơ tràn và uy hiếp an toàn đê. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 80 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với địa phương khẩn trương hộ đê, khắc phục sự cố.

Hàng trăm người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tập trung xử lý sự cố. Nhờ có lực lượng ứng trực sẵn sàng, vật tư chờ sẵn, cát, cọc tre, máy xúc… nên khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng khắc phục sự cố. Đến 23 giờ cùng ngày, tình hình đã được kiểm soát.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ ngày 7/10 đến nay, nhiều điểm đê trọng yếu trên địa bàn xã Mỹ Thái đã bị ảnh hưởng nặng, tình trạng thẩm lậu, rò rỉ qua thân đê, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng; trong đó có đoạn đê cấp 3 tại thôn Cổng Phên, đê bối Đức Thọ và khu vực đê xung yếu Đầm Nùng (thôn Thuận).

Thực hiện phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên rà soát các khu vực trọng yếu, kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố những nơi xung yếu.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Đặng Công Hưởng, do ảnh hưởng của bão số 11, Bắc Ninh đã có mưa lớn trên diện rộng nhiều ngày khiến nước trên các triền sông Cầu và sông Thương xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lũ lịch sử (đỉnh lũ trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương lúc 21 giờ ngày 9/10 là 9,98m, vượt lũ lịch sử năm 2024 là 0,58m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương lúc 3 giờ ngày 9/10 là 7,6m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,08m).

Hệ thống đê trên địa bàn xảy ra nhiều sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ; nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn; một số địa phương nằm ngoài đê bối đã bị ngập nước và cô lập.

Hiện lũ trên các triền sông vẫn đang duy trì ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc đang rút nhưng rất chậm); mực nước lúc 7 giờ ngày 11/10 trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương là 9,11m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 7,25m.

Để bảo đảm an toàn đê điều và ứng phó với lũ lớn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là tiếp tục huy động lực lượng tăng cường kiểm tra theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; theo dõi chặt chẽ sự cố sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt mái đê, cống dưới đê.

Cùng đó, duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê, sẵn sàng xử lý theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy định vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê./.

