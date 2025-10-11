Bắc Ninh: Ấm áp tình người giữa mênh mông biển nước

Giữa mênh mông biển nước ở xã Tam Giang và Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh), hàng nghìn hộ dân oằn mình chống chọi với lũ nhưng trong gian, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại sáng lên.

Từng chuyến hàng cứu trợ, từng chiếc xuồng, chiếc drone của bộ đội, công an và các đoàn thiện nguyện nối nhau vượt lũ, mang theo hơi ấm của tình người đến từng thôn xóm./.