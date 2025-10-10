Lạng Sơn vẫn còn nhiều vùng trũng thấp bị ngập lụt

Ngày 10/10, mực nước ở hầu khắp các sông suối trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang rút nhưng khá chậm. Tại một số địa phương, người dân bắt đầu tiến hành dọn dẹp nhà cửa, tài sản sau mưa lũ, tuy vậy nhiều vùng trũng thấp vẫn bị ngập lụt và ngập lụt sâu, bà con chưa thể trở về nhà.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ từ ngày 6/10 đến nay đã khiến 3 người bị thương; có khoảng 5.100 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó 10 nhà bị sập, 2.158 nhà bị ngập nước, 2.577 nhà bị cô lập, 249 nhà bị sạt lở đất, 55 nhà có nguy cơ bị sạt lở, 42 công trình phụ bị thiệt hại.

Tình trạng ngập lụt diện rộng diễn ra tại các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...

Về nông lâm, nghiệp, thủy sản, sơ bộ có trên 3.894 ha lúa và 1.028 ha hoa màu, rau màu bị ngập, 30 ha cây ăn quả bị gãy đổ, 58 ha rừng bị gãy đổ. 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 668 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 50.165m3. Có 29 cột điện bị gãy đổ, ngập lụt gây mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông.

Trên địa bàn toàn tỉnh có trên 100 công trình, hạng mục công trình thuỷ lợi bị hư hỏng, thiệt hại với các mức độ khác nhau... Tổng thiệt hại ước tính trên 1.050 tỷ đồng.

Trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp tỉnh Lạng Sơn đã huy động các lực lượng vũ trang, lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục, ưu tiên sơ tán khoảng 16.350 người dân trong vùng bị ngập lụt; đặc biệt là các xã Yên Bình, Vân Nham, Yên Bình; tiếp ứng được khoảng 5 tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho các xã đảm bảo được một phần nhu cầu của người dân.

Đại tá Đàm Xuân Bách, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay khi nhận được lệnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai ngay lực lượng, phương tiện, khẩn trương cơ động đến ngay những địa phương bị ngập lụt để giúp đỡ nhân dân di dời tài sản và con người, không để thiệt hại về người. Đơn vị sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân, nhất là các khu vực bị ngập úng.

Hiện tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ; trong đó nhấn mạnh việc huy động, bố trí đầy đủ lực lượng y tế, bảo đảm thuốc chữa bệnh, vật tư y tế cứu chữa người bị thương, bị bệnh.

Các địa phương tiến hành vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau lũ, tạo “tác động kép” đến đời sống người dân, nhất là tại các vùng bị ngập úng. Đồng thời, thực hiện nhanh, hiệu quả các chính sách hỗ trợ khẩn cấp đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng; hướng dẫn người dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã khôi phục sản xuất nông, lâm nghiệp; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh, tỉnh tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực có nguy cơ cao tiềm ẩn rủi ro thiên tai để có phương án di dời dân đến nơi an toàn, cương quyết sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; kiên quyết chỉ đạo không cho người dân quay lại đối với những điểm đã sạt lở và hiện đang tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở tiếp. Đồng thời có phương án bố trí nơi ở tạm thời cho các hộ gia đình buộc phải di dời để ổn định đời sống./.

