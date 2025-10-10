Bộ Tư lệnh Quân khu I trao quân trang hỗ trợ nhân dân Bắc Ninh

Ngày 10/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu I đã đến trao tặng quân trang của Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả sau bão số 11 (bão Matmo).

Tại đây, đoàn đã trực tiếp trao 3.000 màn tuyn, 3.000 vỏ chăn in loang, 500 bộ quần áo thường dùng ra quân; trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dân tổ dân phố Ngọc Trì, phường Đa Mai.

Tổ dân phố Ngọc Trì hiện có 127 hộ, 560 nhân khẩu đang bị ngập sâu trong nước lũ. Cùng với Ngọc Trì, hiện còn 2 tổ dân phố Đông La và Tiền Đình của phường Đa Mai cũng đang bị cô lập do ngập sâu từ ngày 7/10 đến nay.

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân dân phường Đa Mai; đồng thời nhấn mạnh số quân trang hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuy không nhiều, nhưng chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân đang bị ảnh hưởng do bão số 11 gây ra.

Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn tình cảm của Bộ Quốc phòng nói chung Quân khu I nói riêng, đã chung tay ủng hộ về vật chất và tinh thần cho nhân dân bị thiệt hại bởi bão lũ.

Đồng thời, Đại tá Trần Viết Năng khẳng định, toàn bộ số quân trang sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị nhanh chóng chuyển đến tay người dân, nhất là những vùng hiện vẫn đang bị ngập lụt. Quá trình phân bổ nguồn hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mưa nhiều, nước lũ dâng cao, uy hiếp an toàn đê điều, tính mạng, tài sản của nhân dân. Với tinh thần “vì dân phục vụ,” lực lượng Quân đội tỉnh Bắc Ninh đã tiên phong đi đầu trong công tác phòng, chống bão lũ.

Cụ thể, hàng nghìn cán bộ chiến sỹ phối hợp với các đơn vị hiệp đồng, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích tích cực xử lý các khu vực vỡ đê bối ở xã Tiên Lục, ngập lụt ở các xã Yên Thế, Bố Hạ, tràn đê bối ở các địa bàn Việt Yên, Tân Yên; gia cố đê điều, hỗ trợ di chuyển người và tài sản; tiếp tế lương thực, thực phẩm, khắc phục hậu quả bão lũ...

Tại các điểm xung yếu, cán bộ, nhân viên khối cơ quan cùng với lực lượng dân quân, nhân dân dựng bao tải đất, gia cố bờ đê, vận chuyển vật tư, hỗ trợ di dời tài sản... Tất cả đều khẩn trương, nhịp nhàng, kỷ luật, thấm đượm tìm cảm quân-dân.

Song song với lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các lực lượng của đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn cũng tích cực tham gia công tác phòng, chống, ứng phó với bão lũ nhằm cùng chính quyền chống lũ, xử lý sự cố đê điều, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn cùng tiếp tế lương thực phẩm./.

Bắc Ninh: Nhiều thôn xã chìm trong biển nước Do lũ sông Cầu, sông Thương vượt đỉnh lịch sử do hoàn lưu của cơn bão số 11, ngày 10/10/2025, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiều xã vẫn ngập giữa "biển nước" mênh mông.