Thời tiết ngày 11/10: Lũ tại các sông ở Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn trên báo động 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Hiện lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) và sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục xuống, tuy nhiên vẫn trên báo động 3.

Mực nước lúc 3 giờ ngày 11/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,1m, trên mức báo động 3 là 0,8m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 15,99m, ở mức báo động 3; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,32m, trên mức báo động 3 là 1,02m, dưới lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,21m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 19,62m (lúc 1 giờ ngày 11/10), trên mức báo động 3 là 0,62m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương xuống và vẫn ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại sẽ xuống và ở dưới mức báo động 1.

Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài trong 1-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3.

Một góc phường Vân Hà (Bắc Ninh) bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Mưa dông, gió giật mạnh trên biển

Hiện nay, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 11/10, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, một số nơi có thể trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ thời tiết nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực ven biển sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C./.

Ảnh hưởng ngập úng: Hà Nội đã sơ tán gần 8.500 người, dự kiến sơ tán 38.500 người Do bị ảnh hưởng bởi ngập úng, gần 8.500 người dân ở khu vực ngập lụt, chủ yếu ở các xã Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc (Hà Nội) đã được sơ tán; dự kiến sơ tán tại chỗ gần 38.500 người.