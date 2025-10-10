Ảnh hưởng ngập úng: Hà Nội đã sơ tán gần 8.500 người, dự kiến sơ tán 38.500 người

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ khiến nhiều xã ven sông bị ngập úng gồm Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.

Qua thống kê, có gần 3.300 hộ dân (hơn 10.500 người) bị ảnh hưởng bởi ngập nước.

Các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt trên địa bàn Hà Nội đã sơ tán gần 8.500 người dân, chủ yếu ở Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc.

Cũng theo báo cáo, lũ trên sông Cầu và sông Cà Lô đã tràn mặt đê Hữu Cầu ở vị trí K18+500-K26+00, tổng chiều dài khoảng 7,5km; mặt đê bị tràn cao 0,02-0,2m.

Chủ động phương án, chính quyền xã Đa Phúc đã tổ chức ứng cứu xử lý ngay từ giờ đầu nên đảm bảo an toàn đê và an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, mực nước các sông lớn qua địa bàn (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) hiện dưới báo động 1, nhưng vẫn đang ở mức cao. Mực nước sông Cầu đang vượt báo động 3 (8m) là 2,06m, vượt mực nước lũ thiết kế (9,4m) là 0,66m. Mực nước sông Cà Lồ đang vượt mức báo động 3 (8m) là 1,56m và trên mực nước lũ thiết kế (9,5m) là 0,06m.

Trong khi đó, mực nước sông Tích, sông Bùi trên báo động 2; sông Đáy ở mức trên báo động 1; sông Nhuệ, sông Mỹ Hà ở mức dưới báo động 1.

Hầu hết mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Hà Nội (hồ Suối Hai, Đồng Quan, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn, Kèo Cà...) vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, đến 7 giờ sáng 10/10, xã Đa Phúc ghi nhận 978 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, trong đó có 547 ha trong đồng và 431 ha ngoài sông.

Hệ thống thủy lợi cũng xuất hiện nhiều sự cố như: Sạt trượt bờ kênh tiêu trạm bơm Tăng Long dài 15 m, kênh tiêu Bến Tre dài 30 m, cùng hơn 250 m kênh tưới, tiêu bị đổ nghiêng. Sáu điểm trên tuyến giao thông địa phương bị ngập cục bộ.

Đáng chú ý, trên tuyến đê Tả Cà Lồ xảy ra ba điểm sạt trượt mái đê, trong đó đoạn K17+700 và K8+270 bị sạt dài 30 m. Tại K24+300 đê Hữu Cầu xuất hiện bãi sủi rộng 12 m² (dấu hiệu tương tự vị trí sự cố năm 2024).

Ngoài ra, mực nước sông dâng cao đe dọa tràn mặt đê cấp III từ K18+500 đến K26+00 với chiều dài 7,5 km; 11,9 km đê bối, đê bao ngoài đê chính đã bị ngập.

Xã Trung Giã cũng chịu ảnh hưởng nặng do sói, vỡ, sạt lở nước xuyên qua đường sắt Hà Thái đoạn qua các thôn Thống Nhất, Trung Kiên, Đo dài 20 m. Đê cấp IV (Đô Tân) nước tràn qua 7km, chiều cao tràn khoảng 1m; đê cấp IV (Vòng Ấm) tràn qua 1km, nước chiều cao tràn khoảng 1m; đê cấp III đắp con trạch chiều dài 400m tôn cao 60cm; 18 thôn bị cô lập với 4.041 hộ dân.

Trước diễn biến lũ và tình trạng trên, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã vận hành hợp lý toàn bộ hệ thống cống tiêu qua tuyến đê cấp 3 ngăn nước lũ phía sông, chảy vào trong đồng; cắm biển cảnh báo, căng dây phản quan khu vực sự cố, trải bạt phủ kín khu vực sự cố không cho nước chảy vào khe lún; kịp thời chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, đến ngày 10/10, còn 500ha chưa thu hoạch…

Về sơ tán nhân dân, báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội cho thấy tại xã Trung Giã, số hộ còn lại có nguy cơ và cần di chuyển là 1412 hộ/ 5.866 khẩu tại các thôn An Lạc, Đô Tân, Lai Sơn, Đo và Trung Kiên; tại xã Đa Phúc, số hộ có nguy cơ cần di chuyển là 7.600 hộ/30.000 khẩu tại 33 thôn trên địa bàn.

Phương án dự kiến là tập trung sơ tán tại chỗ, tận dụng các nhà cao tầng và sơ tán ra các doanh trại các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn các xã gần 38.500 người./.

