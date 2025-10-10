Mưa lũ vẫn hoành hành sau hoàn lưu bão số 11

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực trên.

Thông tin mới nhất tính đến 03h30 sáng 10/10 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 7,52m (23h ngày 09/10), trên mức báo động 3 là 1,22m và xuống chậm.

Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và trên sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại đang xuống và ở trên mức báo động 1.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, đặc biệt ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Tính đến sáng 9/10, mưa lũ sau bão số 11 đã làm 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; 222.856 căn nhà bị ngập; 711 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 22.951ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 359.523 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi./.