Bắc Ninh: Bảo đảm đời sống người dân trở lại bình thường sau khi lũ rút

Ngày 11/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân lợi đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng của mưa lũ tại xã Tiên Lục và Mỹ Thái.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Tiên Lục và Mỹ Thái đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống ứng phó với cơn bão số 11 theo phương châm "4 tại chỗ."

Ông Lê Xuân Lợi cũng đề nghị sau khi lũ rút, các xã cần tập trung cao cho khắc phục hậu quả, tăng cường lực lượng triển khai tổng vệ sinh môi trường bảo đảm sinh hoạt đời sống người dân trở lại bình thường; bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi cũng đề nghị các địa phương tiếp tục huy động nhân lực, vật tư, trang thiết bị xử lý kịp thời các sự cố về đê điều phát sinh; tăng cường kiểm tra các tuyến đê, nhất là các khu vực trọng điểm, khu vực đê bị tràn, rò rỉ để có phương án xử lý. Đồng thời, phối hợp với ngành nông nghiệp và môi trường trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý khẩn cấp các sự cố về đê điều; trong đó lưu ý cứng hóa và nâng cao trình mặt đê, chống sạt trượt, tràn đê.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh thời gian qua lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Từ nguồn kinh phí trung ương phân bổ và các nguồn quỹ an sinh, vận động tài trợ khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp cho các địa phương bị thiệt hại, giúp nhân dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục, đến nay mặc dù nước sông Thương đã rút khoảng 60cm, song toàn xã vẫn còn 7 thôn bị cô lập hoàn toàn và 13 thôn cô lập một phần; 5 điểm giao thông bị chia cắt. Ngoài ra, khoảng 900 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng; 25 vị trí trên các tuyến đường giao thông, 13 trạm bơm ngập nước, hư hỏng...

Xã có 16km đê bối bám dọc theo sông Thương. Mưa và lũ lịch sử đã gây tràn một số tuyến đê thuộc địa phận các thôn: Tây, Dinh, Trung phố, Bờ Lở; gây tràn và sạt trượt đê bối ở các thôn: Đụn, Ngoài, Sỏi.

Đến nay, tại xã Tiên Lục chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai; phối hợp với các lực lượng hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, nước uống, thuốc men… ) đến các khu vực bị chia cắt, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt. Triển khai công tác vệ sinh môi trường tại những nơi nước rút.

Cảnh ngập lụt tại Bắc Ninh. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Tại Xã Mỹ Thái, chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân cùng sự hỗ trợ của tỉnh, Quân khu I, tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân các khu vực bị cô lập, chia cắt. Đồng thời, tập trung xử lý ngay từ giờ đầu những sự cố về đê điều, hạ tầng giao thông; rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra đề xuất tỉnh hỗ trợ kịp thời.

Cụ thể, đã xử lý sạt trượt 18m đê cấp 3 tại thôn Cổng Phên; sạt trượt đê Đầm Nùng, thôn Thuận; xử lý chống tràn đê cấp 3 đoạn qua địa bàn thôn Dương Quan Thượng; sạt lở đê bối Đức Thọ; đắp chống trà trên tuyến đê Chi Lễ 1.200m.

Hiện tại, mực nước sông Thương đang xuống chậm, một số thôn như Chi Lễ, Cầu Trong, Cầu Ngoài, Thượng vẫn bị ngập úng.

Hai xã Tiên Lục và Mỹ Thái gặp nhiều khó khăn do vẫn còn thôn bị cô lập; hạ tầng điện, nước sạch chưa được kết nối trở lại toàn bộ. Môi trường các thôn sau khi lũ rút đứng trước nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.

Theo thống kê của các địa phương, đến chiều 11/10, toàn tỉnh Bắc Ninh còn khoảng 70 thôn, khu phố, tổ dân phố thuộc các xã, phường: Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, Kinh Bắc, Tam Giang với khoảng 11.750 hộ vẫn đang bị nước lũ cô lập hoặc phải sử dụng thuyền, bè để tiếp cận.

Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực tỉnh Bắc Ninh, ngày 11/10, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nhanh chóng triển khai hệ thống drone chuyên dụng để vận chuyển hàng cứu trợ cho những người dân trong vùng bị cô lập.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Đảng, Phó Giám đốc Viettel Bắc Ninh, người trực tiếp chỉ đạo tổ vận hành bay gồm 10 người, cho biết từ sáng nay, tại khu vực Phường Đa Mai (Bắc Ninh), tổ bay đã tiếp nhận và thực hiện gần 100 chuyến bay chuyên trở thành công nhu yếu phẩm (tương đương 2,5 tấn hàng) đến người dân bị cô lập ở đây.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Đảng cho biết thêm các thiết bị drone có tầm bay tối đa 5km, độ cao hoạt động 100m, tải trọng tối đa 50kg, và có khả năng vận hành liên tục 24/24 giờ nhờ cơ chế sạc và thay pin nhanh.

Việc ứng dụng drone trong công tác cứu trợ không chỉ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận người dân bị cô lập, mà còn thể hiện nỗ lực của tập đoàn trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, nhất là trong những tình huống khẩn cấp do thiên tai.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Đảng cho biết Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng drone trong công tác cứu trợ tại xã Yên Thế./.

