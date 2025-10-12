Bắc Ninh thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng do ảnh hưởng của bão số 11

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh ước tính thiệt hại do bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến ngày 12/10 khoảng 1.670 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh xuất hiện lũ đặc biệt lớn xuất hiện trong 54 năm.

Cụ thể, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đỉnh lũ 18,37m, trên lũ lịch sử 0,95m (so với năm 2008), trạm Phủ Lạng Thương đỉnh lũ 7,60m, trên lũ lịch sử từ 0,07m (so với năm 1986). Trên sông Cầu tại trạm Phúc Lộc Phương đỉnh lũ 9,98m trên lũ lịch sử 0,58m (so với năm 1986).

Do ảnh hưởng của mưa, lũ lịch sử trên các triền sông, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi của tỉnh đã phải chống với lũ xảy ra đặc biệt lớn trên sông Thương gây ngập lụt cho 153 thôn/tổ dân phố của 20 xã/phường với tổng số hơn 15.000 hộ dân phải di dời và cô lập; làm tràn hơn 20,335km đê; trên 60 vị trí đê bị sạt trượt rò rỉ thẩm lậu chân, mái đê; tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, sạt lở trên 300 điểm.

Toàn tỉnh ghi nhận 5 người bị tử vong, 7 người bị thương do mưa lũ. Tổng số nhà bị hư hỏng, đổ sập 99 công trình, 20.857 nhà bị ngập và chia cắt. Hơn 10.500ha hoa lúa, hoa màu bị ngập; 941ha cây ăn quả bị ngập; trên 200 triệu con gia súc, gia cầm bị chết; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 2.187ha….

Cùng với đó, toàn tỉnh có 684 điểm bị sạt lở, hư hỏng; 64 tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập úng không đi lại được; 17 ngầm, tràn bị hư hỏng.

Trận lũ lịch sử đã khiến 100 vị trí khu vực xảy ra sự cố trên các tuyến, 1 công trình trạm bơm bị ngập; khoảng 240 điểm trường bị ngập và cô lập; 60 trụ sở trạm y tế bị ngập và cô lập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hỗ trợ kinh phí để tỉnh khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa bão với số tiền 755 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ khắc phục các sự cố đê điều, thủy lợi 500 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật) 255 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh sớm triển khai lập dự án rà soát quy hoạch phòng chống lũ theo Quyết định 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, đầu tư xây dựng hồ Là Lạnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đã phê duyệt trong Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/7/2023) và quan tâm xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để di dân tái định cư khu vực dân cư đang sinh sống trên các vùng bãi sông.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm chính sách hỗ trợ về nước sạch nông thôn cho các vùng trung trung du và miền núi./.

