Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi người dân tại Bắc Ninh

Chiều 11/10, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Bắc Ninh.

Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Tại nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của các hộ dân chịu thiệt hại do mưa lớn, ngập úng kéo dài; chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà người dân địa phương đang phải vượt qua; ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống lũ bão và khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, kịp thời huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nơi ở an toàn. Việc đảm bảo đời sống trước mắt và khôi phục sản xuất sau thiên tai là nhiệm vụ cấp thiết, cần được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và kịp thời.

Bà Hà Thị Nga đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tại địa phương tích cực phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và lực lượng chức năng trong việc nắm chắc tình hình thiệt hại, khẩn trương rà soát, lập danh sách hỗ trợ đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc phân bổ không công bằng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh sớm phân bổ các nguồn quỹ cứu trợ hiện có để kịp thời hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng. Tiếp tục chỉ đạo việc thành lập các tổ công tác hỗ trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng; phối hợp rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống trường học, trạm y tế trên địa bàn để đảm bảo học sinh được trở lại trường an toàn và người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tinh thần chủ động của người dân trong phòng chống bão lũ, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ." Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét hỗ trợ thêm cho tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tích cực vận động các nguồn lực xã hội để chung tay giúp đỡ người dân vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhằm kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn xã Kép, Đoàn công tác đã trao tặng 50 túi đồ thiết yếu (sữa tươi, nước khoáng, bánh ruốc); 2 thùng cặp học sinh; 50 thùng nước sâm; 1.200 thùng sản phẩm của nhãn hàng Pepsi. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tặng 5 suất quà và tiền mặt (1 triệu đồng/suất) cho 5 hộ gia đình chính sách trên địa xã.

Tính đến trưa 11/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Toàn tỉnh có 6 người chết, 7 người bị thương. 3.696 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn, 7.392 hộ bị cô lập; có 6 nhà bị sập, 23 nhà bị sụt, lún...

Hơn 7.700ha lúa hoa màu, 876ha cây ăn quả, 778ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 4.800 con gia súc và 330.600 con gia cầm bị chết. Nhiều công trình, hạ tầng, giao thông, đê điều bị hư hỏng.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, đến thời điểm này, các đơn vị đăng ký ủng hộ trên 5,7 tỷ đồng; kinh phí đã tiếp nhận tới 17h00 ngày 10/10 là gần 3,5 tỷ đồng. Bắc Ninh đã phân bổ kinh phí để hỗ trợ các địa phương; trong đó, hỗ trợ kinh phí cho các điểm chốt tại các đơn vị 70 triệu đồng; hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng do bão lũ gây ra 60 triệu đồng (10 triệu đồng/trường hợp).

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh trích Quỹ Cứu trợ hỗ trợ 20 tỷ đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ./.

