Bắc Ninh đề xuất hơn 755 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa bão

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đang đề xuất hỗ trợ kinh phí để tỉnh khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa bão với số tiền 755 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ khắc phục các sự cố đê điều, thủy lợi 500 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật) 255 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 12/10, toàn tỉnh có hơn 10.500ha hoa lúa, hoa màu bị ngập; 941ha cây ăn quả bị ngập; trên 200 triệu con gia súc, gia cầm bị chết; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 2.187ha.

Tại khu vực nuôi cá trên sông Đuống đoạn qua phường Mão Điền đã xảy ra sự cố 13 lồng nuôi bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 130 tấn cá các loại, tương đương khoảng 5 tỷ đồng.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi nắm bắt thông tin từ cơ sở, đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn xuống hướng dẫn người nuôi thống kê chính xác diện tích thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời triển khai các biện pháp kỹ thuật khắc phục sự cố và phòng tránh thiệt hại tiếp theo.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các hộ nuôi gia cố hệ thống phao, tấm chắn, dây chằng và túi cát tại các góc lồng, phòng ngừa gió mạnh, nước lũ gây hư hại; treo túi vôi khử khuẩn, phòng nấm và bệnh cho cá; chủ động theo dõi chất lượng nước, độ pH, oxy hòa tan, điều chỉnh lượng thức ăn và vận hành máy sục khí để bảo đảm cá sinh trưởng tốt.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh, khu vực nuôi cá lồng rất nhạy cảm với biến đổi oxy hòa tan và độ pH.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, người dân cần theo dõi sát dự báo thời tiết, tuân thủ chỉ đạo của ngành chức năng, chủ động biện pháp an toàn để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 2.911 lồng nuôi cá trên sông Đuống và sông Thái Bình. Ngoài khu vực phường Mão Điền, còn có 8 lồng nuôi tại phường Thuận Thành bị thiệt hại do nước dâng cao khiến cá tràn ra ngoài hoặc chết./.

