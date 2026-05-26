Đắk Lắk điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỉnh thành trung tâm vùng Tây Nguyên

Ngày 26/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, quyết nghị nhiều nội dung có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, các nội dung trình tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề cấp thiết, gắn trực tiếp với yêu cầu điều hành, quản trị và phát triển của tỉnh trong năm 2026 cũng như những năm tiếp theo.

Điểm nhấn đầu tiên là việc xem xét điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây không đơn thuần là hoạt động kỹ thuật điều chỉnh quy hoạch, mà là bước xác lập rõ hơn tầm nhìn phát triển, các động lực tăng trưởng và ưu tiên chiến lược của địa phương trong giai đoạn mới.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch điều chỉnh xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực biên giới và các hành lang kinh tế quốc gia.

Định hướng phát triển tỉnh Đắk Lắk được xây dựng gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng; huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, cũng theo quy hoạch điều chỉnh, tỉnh Đắk Lắk ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch; đồng thời thúc đẩy đô thị hóa gắn với bảo vệ rừng, an ninh nguồn nước và gìn giữ bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Ba đột phá chiến lược được xác định gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới tổ chức bộ máy; đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng số và hạ tầng chiến lược; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Với việc điều chỉnh quy hoạch lần này, Đắk Lắk sẽ phát triển có trọng tâm, trọng điểm; hình thành các vùng động lực, hành lang kinh tế có tính liên kết và lan tỏa cao.

Tổ chức không gian phát triển theo hướng mở rộng liên kết vùng - ngành, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế Đông-Tây, Bắc-Nam và xuyên vùng, nhằm hình thành các chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ, kết nối hiệu quả với các địa phương và vùng lân cận.

Tỉnh sẽ phát triển hệ thống đô thị theo mô hình đô thị trung tâm - đô thị vệ tinh; trong đó, Buôn Ma Thuột là đô thị hạt nhân của tiểu vùng Tây Nguyên, khu vực Tuy Hòa là trung tâm ven biển phía Đông.

Ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và dịch vụ chất lượng cao của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên…

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đất đai, đầu tư công, an sinh xã hội và phát triển văn hóa, bao gồm: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết quy định một số đối tượng khác được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với mức lãi suất thấp hơn; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk…/.

