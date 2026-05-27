Một số biện pháp phòng, chống nắng nóng

Để chủ động phòng, chống nắng nóng, người dân cần: Theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ các nguồn thông tin chính thống. Mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi. Hạn chế tiếp xúc với nắng nóng.

Nắng nóng là hiện tượng thời tiết khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày vượt quá 35 độ C. Tiếp xúc với nắng nóng có thể gây ra sốc nhiệt, mất nước, kiệt sức, đột quỵ, đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Để chủ động phòng, chống nắng nóng, người dân cần: Theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ các nguồn thông tin chính thống. Mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi. Hạn chế tiếp xúc với nắng nóng, đặc biệt lúc giữa trưa.

Nếu ra ngoài, nên mặc đồ bảo hộ, đội mũ nón. Không nên di chuyển đột ngột từ ngoài trời nắng vào phòng lạnh và ngược lại. Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý trong môi trường nhiệt độ cao…/.