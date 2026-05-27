Cồn Chim mùa làm tổ: Vũ điệu kỳ vĩ của ngàn cánh chim trời trên đầm Thị Nại

Với hệ thảm thực vật ngập mặn rộng 480 héc-ta tại Gia Lai, khu sinh thái Cồn Chim trở thành nơi đất lành chim đậu, thu hút ngàn cánh cò về làm tổ nhờ nỗ lực bảo vệ của người dân.

Nằm bình yên giữa lòng đầm Thị Nại, khu sinh thái Cồn Chim hiện lên như một "lá phổi xanh" quý giá với hệ thực vật ngập mặn trù phú rộng 480 héc-ta. Vùng ốc đảo này từ lâu đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng, nơi trú ẩn an toàn cho muôn loài chim hoang dã tìm về cư ngụ.

Mỗi khi mùa làm tổ đến, không gian nơi đây trở nên náo nhiệt bởi hàng ngàn cá thể cò trắng rợp trời, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ giữa sóng nước mênh mông. Cảnh tượng ngoạn mục ấy chính là minh chứng sống động cho sự hồi sinh mạnh mẽ của hệ sinh thái, thu hút sự say đắm của bất cứ ai có dịp đặt chân tới.

Để có được vẻ đẹp kỳ vĩ đó, cộng đồng địa phương đã đồng lòng từ bỏ việc săn bắn, tích cực trồng rừng và bảo vệ môi trường suốt nhiều năm qua. Chính sự chuyển biến trong nhận thức này đã biến Cồn Chim thành "vùng đất lành chim đậu", mở ra hướng đi bền vững cho du lịch sinh thái và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá cho thế hệ mai sau./.