Miền Bắc sắp đón mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc được dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác từ chiều tối và đêm 27/5, cục bộ có nơi mưa to.

Bản tin 60s ngày 27/5/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xuyên đêm dập lửa đám cháy lớn tại công ty nhựa ở Phú Thọ.

Công an bác tin giả vụ xe khách lật đèo Phượng Hoàng khiến 18 người tử vong.

Bộ Công Thương lên tiếng về lo ngại xăng E10 ảnh hưởng động cơ.

Hà Nội ghi nhận mức nhiệt hơn 41 độ C.

Iran yêu cầu Mỹ giải phóng 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa.

Mỹ kỳ vọng tiến triển đàm phán hòa bình với Iran.

Đại giáo chủ Iran đưa ra thông điệp cứng rắn giữa thời điểm đàm phán với Mỹ./.