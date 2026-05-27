Thời tiết ngày 27/5: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Hà Nội có nơi trên 40 độ C

Ngày 27/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Ở Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Riêng khu vực đồng bằng và Phú Thọ xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3.Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, nhiều mây, chiều và đêm có mưa dông. Gió Tây Nam cấp 2-3.Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều khu vực trên cả nước.

Trên biển, ngày và đêm 27/5, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

