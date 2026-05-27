Tháo dỡ đập ngăn suối Khe Su, trả lại dòng chảy tự nhiên

Phản hồi về chùm 2 bài viết “Hệ lụy nhãn tiền từ “bức tử” nguồn suối” của phóng viên TTXVN, ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc (thành phố Huế) cho hay, Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc đã lập đoàn xác minh kiểm tra tại khu vực các điểm kinh doanh trên suối Khe Su.

Tại hiện trường cho thấy đã xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh tự ý xây dựng đập ngăn nước trên suối và bêtông hóa một số vị trí lòng suối, bờ suối nhằm tạo hồ bơi, bãi tắm phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch.

Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc đề nghị các cơ sở kinh doanh không xây dựng đập ngăn nước cản trở dòng chảy tự nhiên, không tiếp tục bêtông hóa lòng, bờ suối; thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; khắc phục các tồn tại hoàn thành trước ngày 27/5/2026.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu ông Nguyễn Kim Thanh - chủ hộ kinh doanh Khe Su 2 (Quán Dì Thêm) tháo dỡ đập ngăn nước, khắc phục tình trạng bê tông hóa lòng, bờ suối, hoàn trả dòng chảy tự nhiên trước ngày 5/6/2026; đồng thời giao Phòng Kinh tế-Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc theo dõi, kiểm tra và tham mưu ban hành văn bản yêu cầu tương tự đối với các hộ kinh doanh còn lại; thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các trường hợp không chấp hành.

Quán Dì Thêm cải tạo dòng suối thành hồ bơi phục vụ việc kinh doanh. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Riêng với tình hình sử dụng đất kinh doanh của các hộ kinh doanh suối Khe Su, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc, suối Khe Su, thôn Khe Su là dòng suối tự nhiên chảy qua địa bàn xã Phú Lộc. Phần đất hai bên bờ suối và lòng suối tại các vị trí 4 hộ kinh doanh đang sử dụng thuộc loại đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm) của hộ dân và đất mặt nước - là đất do Nhà nước quản lý, chưa được giao, cho thuê theo quy định.

Hiện nay, vị trí các điểm kinh doanh nêu trên không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của xã Phú Lộc (không được phân loại là đất thương mại, dịch vụ trong quy hoạch hiện hành). Do đó, Ủy ban Nhân dân xã không có cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các hộ kinh doanh. Các hộ đang sử dụng phần đất này trên cơ sở chủ trương được Ủy ban Nhân dân địa phương chấp thuận từ năm 2016, nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, phóng viên TTXVN thực hiện chùm 2 bài viết: “Hệ lụy nhãn tiền từ “bức tử” nguồn suối,” phản ánh thực trạng suối Khe Su đang bị “bức tử” chặn dòng để kinh doanh du lịch, nguy cơ gây nhiều hệ lụy như ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên, nguồn nước tưới tiêu và không đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Qua đó, đưa ra giải pháp để ngăn chặn tình trạng này, đồng thời hướng tới phát triển du lịch bền vững tận dụng tài nguyên suối, tạo sinh kế cho người dân địa phương./.

