Lưu ý người dân tham gia giao thông trong thời tiết nắng nóng

Cơ quan Cảnh sát giao thông khuyến nghị người dân chủ động phòng tránh nguy hiểm khi tham gia giao thông trong mùa hè nóng đỉnh điểm, tuân thủ quy tắc an toàn để bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

Mùa hè bước vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, làm giảm khả năng quan sát và phán đoán của người tham gia giao thông, gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Nhằm chủ động phòng ngừa và bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, Cơ quan Cảnh sát giao thông đưa ra các khuyến cáo khẩn cấp sau: tuyệt đối tuân thủ quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn; di chuyển đúng phần đường, làn đường quy định cho từng loại xe; tránh mặc váy áo quá lòe loẹt, lòe xòe để không bị cuốn vào bánh xe…/.

