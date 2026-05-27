Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan

Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra những cơ hội mới, tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam-Thái Lan lên một tầm mức cao hơn.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026.

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Thái Lan, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước cùng nhau kỷ 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026).

Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng nhau nhìn lại chặng đường của 50 năm đã qua, và mở ra những cơ hội mới, tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam-Thái Lan lên một tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới./.