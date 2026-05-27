Đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5/2026.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đây là chuyến thăm rất đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm Thái Lan. Chuyến thăm diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với những thành quả hết sức tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, chuyến thăm sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng nhau nhìn lại những chặng đường của 50 năm đã qua và mở ra những cơ hội mới, tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển ở một tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

50 năm - một chặng đường lịch sử

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á, có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976, đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu.

Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân.

Quan hệ hai nước có bước khởi đầu rất tốt đẹp sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới Thái Lan vào tháng 9/1978. Hai bên đã ra thông cáo chung vạch đường hướng, tạo nền tảng cho quan hệ hai nước.

Tiếp đó, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Đỗ Mười (tháng 10/1993) và chuyến thăm của Thái tử Maha Vajiralongkorn (nay là Nhà Vua Rama X) tới Việt Nam (tháng 11/1992) đã góp phần đưa quan hệ hai nước chuyển sang giai đoạn mới.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (1992). (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã không ngừng được vun đắp và ngày càng phát triển, nhất là kể từ khi hai nước ra Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Thái Lan trong thập niên đầu của thế kỷ 21 (tháng 2/2004).

Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 6/2013, trở thành hai nước trong khối ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhau.

Tiếp đó, năm 2015, hai bên nâng quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược Tăng cường nhằm thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa.

Tháng 5/2025, Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, 50 năm là một chặng đường lịch sử đã qua, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển theo hướng đi lên và ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Có thể nói đến ngày nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, chiều 8/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về chính trị, quan trọng nhất là hai nước đã có sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau dựa trên sự trao đổi rất thường xuyên, chân thành và thẳng thắn giữa các cấp lãnh đạo cao nhất của hai bên.

Không chỉ như vậy, việc trao đổi thường xuyên, thẳng thắn và chân thành còn diễn ra ở rất nhiều cấp. Hai nước có tới 10 cơ chế hợp tác và đối thoại trên tất cả các lĩnh vực, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác.

Hải quân hai nước Việt Nam và Thái Lan huấn luyện cờ tay trong quá trình tuần tra chung. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai nước cũng có hơn 20 cặp địa phương có mối quan hệ hợp tác với nhau qua các văn bản ghi nhớ (MOU).

Hợp tác kinh tế cũng là một điểm sáng rất nổi bật. Thái Lan là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong không chỉ trong khối ASEAN mà trong tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Riêng về đầu tư, Thái Lan xếp thứ 8 với hơn 15 tỷ USD đầu tư trong gần 800 dự án. Về thương mại, hai nước đã đặt mục tiêu là đạt con số 25 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương. Năm ngoái, hai nước đã đạt được hơn 22 tỷ USD, tăng vọt khoảng 10% so với năm trước đó.

Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm sáng với hơn 1 triệu lượt người qua lại thăm lẫn nhau. Hằng năm, có trên dưới 1 triệu lượt du khách Việt Nam đến du lịch Thái Lan. Số lượng khách Thái Lan sang Việt Nam du lịch làm ăn hằng năm cũng đạt 400.000-500.000 người.

Việc người dân, doanh nhân hai nước qua lại thường xuyên như vậy cũng là một mặt hợp tác rất có ý nghĩa, không chỉ ở góc độ du lịch mà rất quan trọng là việc hiểu biết văn hóa lẫn nhau và cùng nhau tìm ra những cơ hội để hợp tác.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tiếp Chủ tịch Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan Chavarong Limpattamapanee trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (14/8/2024). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, thể thao cũng diễn ra tương đối thường xuyên.

Nhiều dư địa hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với các vị lãnh đạo cao nhất của Thái Lan. Các cuộc tiếp xúc này có ý nghĩa hết sức quan trọng với việc tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo tiền đề và nền tảng rất vững chắc cho các cơ quan và nhân dân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong thời gian tới.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, 100% vốn đầu tư của C.P Group, Thái Lan tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN)

Về hợp tác kinh tế, hai nước hiện là các đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau và trên thế giới nên nhân dịp này, các doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan sẽ có nhiều hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi để tìm cơ hội, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, cũng như là các lĩnh vực kinh tế khác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới các nước, các lãnh đạo cấp cao luôn dành tình cảm, sự quan tâm và có các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc gặp gỡ với bà con kiều bào tại Thái Lan, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có hơn 100.000 người. Đây là một cây cầu hữu nghị mang tính biểu tượng trong quan hệ trong thời gian đã qua cũng như là trong thời gian sắp tới.

Được biên soạn dưới dạng song ngữ Việt-Thái "Bác Hồ ở Thái Lan" không chỉ giúp các thế hệ người Việt tại Thái Lan hiểu rõ hơn về lãnh tụ Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, mà còn là một minh chứng sống động cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Cũng theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, trong chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ công bố logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai nước sẽ tập trung tìm ra các biện pháp đưa quan hệ hợp tác song phương trong 10, 20, 50 năm tới phát triển thực chất hơn nữa.

Một trong những biện pháp là phải có chương trình hành động để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong chương trình hành động đó sẽ có rất nhiều biện pháp cụ thể, với sự phân công cụ thể cho các bộ ngành, cơ quan liên quan của hai nước để triển khai trong thời gian tới.

Trong nhiều nội dung của chương trình hành động đó có nội dung “Ba kết nối.” Đây là một sáng kiến đã được nêu ra từ trước và trên thực tế đã được triển khai ở các mức độ khác nhau.

Thứ nhất, kết nối chuỗi cung ứng có ý nghĩa thực chất với mối quan hệ thương mại hơn 20 tỷ USD/năm, cho thấy các doanh nghiệp của hai nước đã thực sự có kết nối với nhau.

Hai bên cần kết nối với nhau chặt chẽ hơn nữa trong các chuỗi cung ứng, đặc biệt là Thái Lan có nhiều thế mạnh về chuỗi cung ứng không chỉ trong khu vực mà trên phạm vi toàn cầu. Việc kết nối các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Thái Lan rất hữu ích cho việc mở rộng quan hệ thương mại của Việt Nam ra thế giới.

Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast giới thiệu mẫu xe ôtô điện tới thị trường “đất nước Chùa Vàng” trong khuôn khổ Triển lãm Ôtô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 (Thái Lan, 26/3/2024). (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Thứ hai là kết nối giữa người dân và doanh nghiệp. Trên thực tế với quan hệ đầu tư 15 tỷ USD và quan hệ thương mại 22 tỷ USD kể trên, 20 cặp địa phương đã có ký kết MOU hợp tác với nhau.

Mối quan hệ đó về mặt nền tảng đã được thiết lập. Tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng ta phải làm sao để những nền tảng đã có mở rộng hơn nữa và sâu sắc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa các địa phương.

Thứ ba là kết nối trong mục tiêu phát triển bền vững. Như nhiều nước khác trên thế giới, Việt Nam và Thái Lan đều quan tâm đến phát triển bền vững. Hai nước cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á và đều chịu ảnh hưởng của các vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh phi truyền thống.

Hai nước có rất nhiều dư địa để hợp tác với nhau. Trước hết sự gần gũi về địa lý và cùng trình độ phát triển. Hai nước đặc biệt quan tâm đến đầu tư vào các lĩnh vực như là chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số. Đó cũng là những lĩnh vực quan trọng trong việc thực hiện phát triển bền vững.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới.

Một kỳ vọng quan trọng là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp lập trường và duy trì tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Về kinh tế, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh hơn kết nối khu vực, đặc biệt trong hợp tác Mekong và ASEAN. Việt Nam và Thái Lan đều có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối ASEAN, tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại và giao lưu nhân dân trong khu vực.

Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục được mở rộng. Việc tăng cường kết nối hàng không, hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên, sinh viên và địa phương sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương.

Sinh viên lớp tiếng Việt của Phó Giáo sư Nguyễn Thị Chiêm tại Khoa Nhân văn, Trường Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan). (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Hai bên cũng được kỳ vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Có thể khẳng định rằng với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới.

Theo bài viết "Từ di sản Hồ Chí Minh đến Đối tác Chiến lược Toàn diện" đăng trên tờ The Nation Thailand, trong tầm nhìn 50 năm tới, quan hệ Việt Nam-Thái Lan được định hướng phát triển sâu rộng, bền vững và linh hoạt, tăng cường hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác công-tư, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung khu vực.

Bài viết kết luận sau 50 năm, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không còn chỉ dừng ở khuôn khổ láng giềng hữu nghị, mà từng bước trở thành một trong những mô hình hợp tác nội khối năng động và thực chất nhất Đông Nam Á. Hai nước đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ vì lợi ích song phương mà còn hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực./.

Hằng năm, có trên dưới 1 triệu lượt du khách Việt Nam đến du lịch Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

