Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. từ ngày 31/5 đến 1/6/2026.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 31/5/2026 đến ngày 1/6/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
