Các nước Tây Âu tìm cách giải nhiệt trong đợt nắng nóng lịch sử

Dưới tác động của hiện tượng vòm nhiệt – khối không khí nóng từ Bắc Phi bao trùm khu vực Tây Âu, nền nhiệt tại nhiều quốc gia thuộc khu vực này đã tăng vọt, vượt xa mức trung bình thường thấy của tháng 5.

Theo phóng viên TTXVN tại London, các tổ chức môi trường nhận định nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng tại Anh.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) nhận định phần lớn khu vực tại nước này vẫn duy trì thời tiết nắng nóng và khô ráo, song một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 30 mm chỉ trong vòng một giờ. Cảnh báo này có hiệu lực từ 15h đến 22h ngày 26/5 theo giờ địa phương.



Trong khi đó, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đã gia hạn thêm 24 giờ cảnh báo sức khỏe cấp màu cam đối với nhiều khu vực tại Anh. Theo UKHSA, cảnh báo màu cam tại Tây Nam, Đông Nam, London, Đông Midlands và Tây Midlands cùng miền Tây England sẽ kéo dài đến 17h ngày 28/5.

Cảnh báo màu vàng tiếp tục được duy trì tại vùng Tây Bắc và Đông Bắc nước này.



Theo dự báo, nhiệt độ tại Anh sẽ giảm dần từ giữa tuần, song thời tiết nhìn chung vẫn khô ráo và có nắng. Nhiều khu vực có thể tiếp tục ghi nhận nhiệt độ ở mức cao trên dưới 20 độ C.

Tuy nhiên, nhiệt độ tại các khu vực phía Đông được dự báo giảm khoảng 10 độ C do ảnh hưởng của gió Đông mạnh.



Nhằm ứng phó với nắng nóng, các tổ chức vận động về khí hậu tại Anh đang kêu gọi chính phủ nước này khẩn trương lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tại trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở dành cho nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh nước này liên tiếp ghi nhận nhiệt độ tháng 5 cao kỷ lục.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng điều hòa có thể giúp giảm tới 75% số ca tử vong liên quan nhiệt độ cao.



Số liệu ước tính chỉ ra rằng khoảng 4 triệu hộ gia đình tại Anh đã lắp đặt điều hòa không khí, tăng gấp đôi so với ba năm trước, cho thấy người dân ngày càng chủ động thích ứng với các đợt nắng nóng kéo dài.

Trong bối cảnh nền nhiệt ngày càng tăng, ngay cả các chính đảng từng phản đối việc mở rộng sử dụng điều hòa do tiêu thụ nhiều điện năng cũng bắt đầu thừa nhận đây là nhu cầu cần thiết.



Bên cạnh đó, các tổ chức môi trường cũng đề xuất kết hợp điều hòa với năng lượng Mặt Trời nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia và hạn chế phát thải khí nhà kính. Theo các chuyên gia, những khu vực có tỷ trọng điện Mặt Trời cao thường duy trì ổn định hệ thống điện tốt hơn trong các đợt nắng nóng.



Chính phủ Anh hiện đang thúc đẩy chuyển đổi từ hệ thống sưởi bằng khí đốt sang các hệ thống bơm nhiệt trong hộ gia đình. Các hệ thống bơm nhiệt không khí có thể hoạt động như điều hòa vào mùa Hè, vì vậy nhiều chuyên gia chính sách kêu gọi mở rộng áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband hồi tháng 11 năm ngoái cho biết các khoản hỗ trợ lắp đặt bơm nhiệt hiện sẽ bao gồm cả những hệ thống có chức năng làm mát.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Anh cần tiếp tục đầu tư mở rộng nguồn cung điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của các thiết bị điện.



Một giải pháp giải nhiệt khác được người dân Tây Âu tìm đến là các bãi biển, đài phun nước và hệ thống quạt điện. Trên khắp Tây Âu, người dân đổ xô ra biển, mang theo quạt cầm tay và ô che nắng khi xuống phố, đồng thời tìm mọi cách hạ nhiệt bằng nước, từ ngâm mình tại đài phun nước Barcaccia ở Rome cho tới các vòi phun công cộng trong khu vườn Palais Royal tại Paris.



Tại Pháp, quốc gia liên tiếp lập kỷ lục nhiệt độ tháng 5 trong hai ngày liên tiếp, cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng có thể kéo dài suốt tuần này, với nhiệt độ tại một số khu vực có khả năng chạm ngưỡng 39 độ C.

Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist nhấn mạnh nước này chưa ở trong “tình trạng khẩn cấp”, song cảnh báo người dân không được chủ quan trước các đợt nắng nóng cực đoan, ngay cả khi chúng đang trở nên quen thuộc hơn.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ Y tế Italy ngày 26/5 đã ban bố cảnh báo cam về nắng nóng (cấp độ 2) tại 12 thành phố lớn trên cả nước, đánh dấu đợt thời tiết cực đoan đầu tiên của mùa Hè năm nay.



Những đô thị chịu ảnh hưởng trực tiếp bao gồm Rome, Bologna, Florence, Turin, Venice, Trieste, Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti và Viterbo.

Cảnh báo cấp độ 2 biểu thị điều kiện thời tiết nguy hại, có khả năng tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền và trẻ em.



Thông báo cho biết cảnh báo cam sẽ tiếp tục được duy trì đến ngày 27/5 tại 12 thành phố này, đồng thời mở rộng sang cả Milan, Verona và Latina. Ngoài ra, 5 thành phố khác gồm Genoa và Naples cũng đã được đặt vào trạng thái cảnh báo vàng (Cấp độ 1).



Trước tình hình trên, Bộ Y tế Italy khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và tạm dừng hoạt động thể chất mạnh ngoài trời



Theo ông Bob Ward, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Grantham về Biến đổi khí hậu và Môi trường của Trường Kinh tế London (Anh), cho rằng châu Âu cần thay đổi cách thiết kế nhà ở, văn phòng và hạ tầng đô thị để thích ứng với thực tế khí hậu mới./.

