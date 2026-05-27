Ngày 27/5, Kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 24 nghị quyết với sự tán thành, đồng thuận cao của các đại biểu.

Việc kịp thời ban hành các nghị quyết tại kỳ họp này, đặc biệt là Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thể hiện sự chủ động, quyết tâm của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong hoàn thiện hành lang pháp lý vững chắc.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giải quyết kịp thời các vướng mắc, “điểm nghẽn,” các vấn đề cấp bách, có tính thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Để các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương rà soát, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức công bố quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung các quy hoạch đô thị, quy hoạch cấp xã và các quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Kết luận số 34, ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21 ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; bảo đảm đúng nguyên tắc, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá thực chất tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để bộ máy tiếp tục vận hành thông suốt, hiệu quả.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành có liên quan thực hiện đúng quy chế làm việc, bảo đảm các nội dung trình kỳ họp phải đáp ứng về chất lượng và đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin đầy đủ đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để giải đáp, đề xuất tháo gỡ kịp thời.

Cùng với đó, các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm, những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư công, phân bổ nguồn lực và quản lý đất đai, tài nguyên, trong đó đáng chú là Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là những nội dung có ý nghĩa nền tảng, nhằm tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu cũng nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, công nghiệp và nhà ở.

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất Quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Chương trình công tác toàn khóa của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là 2 nội dung quan trọng nhằm xác lập phương thức hoạt động, nền nếp làm việc, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong cả nhiệm kỳ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương./.

