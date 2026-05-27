Luật Đô thị đặc biệt sẽ thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Sáng 27/5, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt, nhằm tiếp tục hoàn chỉnh dự án luật trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp cho ý kiến, trình Quốc hội xem xét.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết đây là cuộc hội thảo rất quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, bởi chính các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế của Nhà nước, tư nhân và nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố là những lực lượng trực tiếp sản xuất, kinh doanh, tạo ra những giá trị vật chất cho xã hội, đóng góp lớn vào sự phát triển của thành phố, đặc biệt cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh ngày 19/5/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW “về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới” với tầm nhìn 100 năm. Đây chính là cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố.

Nghị quyết 09 cùng với Luật Đô thị đặc biệt là cơ hội lớn, đem tới những cơ chế, chính sách vượt trội để thành phố bứt phá hơn nữa, tăng trưởng nhanh và bền vững.

Luật Đô thị đặc biệt cũng sẽ là nền tảng vững chắc, tạo cơ chế ổn định và niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến thành phố.

Các tòa nhà tài chính ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cùng chung nhận định, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế đánh giá rất cao việc Nghị quyết 09 ra đời vào thời điểm xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng đây là “cơ hội trăm năm có một” để thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới vào năm 2075 - kỷ niệm 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Nghị quyết số 09 là cơ sở chính trị để Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố, nhằm tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Góp ý cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung nhằm làm rõ hơn chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, cán bộ các lực lượng vũ trang nhân dân có địa điểm làm việc cách xa nơi ở của mình (đề xuất 20km trở lên) được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; cũng như về cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư cũng được nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đề xuất bổ sung, hoặc quy định rõ hơn trong dự thảo luật.

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cân nhắc cơ sở để thành phố bố trí nguồn lực hỗ trợ công nghiệp hỗ trợ từ ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác, tập trung vào đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, R&D, đào tạo nhân lực, kiểm định-chứng nhận, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật dùng chung và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng.

Một góc Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Theo Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, việc hỗ trợ nên gắn với kết quả đầu ra cụ thể. Bên cạnh đó, dự án luật cần thể hiện rõ hơn vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời cân nhắc chính sách hỗ trợ phù hợp cho các nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trọng tâm, mô hình phân khu công nghiệp hỗ trợ xanh, nhà xưởng cao tầng, nhà xưởng tiêu chuẩn dùng chung, hạ tầng kỹ thuật dùng chung và trung tâm kỹ thuật công nghiệp hỗ trợ.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang được Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, tính đến bản cập nhật mới nhất (ngày 25/5) gồm 9 chương 46 điều.

Dự kiến, dự thảo luật sẽ được rút gọn lại 9 chương 45 điều, đồng thời thành phố tiếp tục tham vấn ý kiến các nguyên lãnh đạo, nhân sỹ trí thức tiêu biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, cũng như ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương cùng chung không gian phát triển của vùng Thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, để hoàn thiện dự án luật này./.

