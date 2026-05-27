Ngày 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, quy tập được trong mùa khô năm 2025-2026.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Quân khu 4, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại buổi lễ, đại biểu và nhân dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, việc tìm kiếm, quy tập, cất bốc và đưa hồi hương hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia người Việt Nam về đất mẹ là trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang đối với những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự độc lập, tự do của hai nước Việt Nam-Lào.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ đã làm cho đất nước nở hoa độc lập, mang lại hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho chúng ta ngày nay. Đồng thời, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trước anh linh các liệt sỹ, chính quyền và tầng lớp nhân dân Thanh Hóa nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, đưa nước ta tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu và nhân dân đã tổ chức an táng 19 hài cốt liệt sỹ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm.

Từ năm 1998 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, Đội quy tập mộ liệt sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực tới những địa bàn chiến đấu ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thu thập thông tin, tìm kiếm, cất bốc hàng nghìn hài cốt của đồng chí, đồng đội đưa về đất mẹ Việt Nam an táng./.

